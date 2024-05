La arrogante defensa de Lola Latorre por no saber qué son los pastelitos: "Estudio en una de las universidades más importantes"

El martes por la tarde, Lola Latorre se convirtió en tendencia en X por un polémico video que generó las risas y el repudio de la opinión pública. Mientras se encontraba en el streaming Rumis, del cual forma parte, la hija de Yanina Latorre confesó que no había probado nunca -en sus 23 años de vida- los típicos pastelitos con dulce que son un clásico argento y que se comen principalmente en las fechas patrias. Precisamente, el pasado 25 de mayo.

Lola Latorre.

La polémica no transcurrió únicamente por nunca haber probado los pastelitos, sino más bien por los comentarios y las preguntas que hizo al probarlos. Sin ir más lejos, parecía como si Lola estuviese probando una comida exótica hecha en otro país. "¿Qué es lo que tiene en el centro?", fue una de las consultas que le hizo a sus compañeros, por lo que debieron explicarle que se trataba de "Membrillo".

"Siento que no me va a gustar", repitió una y otra vez. "¿Cómo lo como?", consultó con dudas y su peor rostro para la ocasión. Ahí mismo, Sol Pérez fue la encargada de indicarle de qué manera se come un pastelito (por la boca, obviamente) y así fue como le dio el primer mordisco, que generó la emoción y ovación de todos sus compañeros.

Aquel video, que dura menos de un minuto, generó tal revuelo que a la hija de Diego Latorre le llovieron críticas. Y hubo una que se destacó del resto: la de Marian Herrera, el internauta que fue el primero en compartir el recorte de Lola comiendo pastelitos -llegó a las 5 millones de visualizaciones- junto a su ácida opinión. "Pero... ¿Dónde mierda se crío la boluda esta que no sabe lo que es un pastelito? Sos hija de los Latorre no de la realeza inglesa pedazo de crota", escribió.

Por aquella publicación. Herrera recibió la respuesta en vivo y en directo de la protagonista y la de su mamá, quien se encargó de no sólo defenestrarlo e insultarlo, sino que también aclaró que como ella "odia" los pastelitos, nunca los compró ni los hizo para que su hija los probara. "Odio los pastelitos. Jamás en mi vida compre. Pedazo de inútil sin vida", fueron las palabras que la panelista de LAM le dedicó al "hater" de su hija.

La respuesta de Yanina Latorre a Marian Herrera.

Más tarde, apareció Lola -que se encontraba realizando un live en su cuenta oficial de Instagram- y también le contestó públicamente a él y al resto de los usuarios que la criticaron no sólo por los pastelitos, sino también por su forma de ser y la vida de lujos que lleva por ser la hija de dos grandes figuras de la televisión. "Te juro, Marian Herrera, hay cosas muchísimo mas importantes por las que una puede ser una boluda o una tonta", comenzó diciendo Lola frente a la cámara de su teléfono. Y prosiguió, fanfarroneando de su inteligencia por estudiar en una de las universidades más caras de Buenos Aires, cuya cuota por mes tiene un valor de medio millón de pesos.

"Te cuento que estudio en una de las universidades más importantes del país: Torcuato Di Tella, estudio Derecho", indicó y lanzó: "Quizás eso es un poquito más importante que no haber probado un pastelito de membrillo. Estoy segura que sí". Pero luego, se defendió de todas las críticas que recibe a diario y que recibió principalmente por haber manifestado una cara de asco total a la hora de tener que probar una de las creaciones más patriotas de Argentina. "Chicos, dejen de bardearme por mi clase social, realmente supérenlo", manifestó y sumó que, a todos los que la cuestionan por los videos que postea o el contenido que genera para sus redes sociales, pueden "no verlo". "Que los videos que hago son una pelotudez, que soy tonta... Es tan fácil como no verlo, te lo juro".