"¡Susana está anclada al pasado!": Moria volvió a criticar a la diva y la acusó de "vivir de likes"

Moria Casán y Susana Giménez mantienen una tensa rivalidad desde la época en la que ambas protagonizaban aquellas películas de Alberto Olmedo y Jorge Porcel en los 80 y que, con los años, mutó en una guerra sin cuartel por temas políticos y faranduleros. s que La One, cada vez que tiene la oportunidad, no duda en disparar contra la diva de los teléfonos. Por ejemplo, días atrás aprovechó el anuncio sobre el regreso de La Su a la pantalla de Telefe para recordarle aquella denuncia de la AFIP en su contra por la supuesta evasión del pago del impuesto a los bienes personales correspondiente a 2019 por más de 50 millones de pesos.

Moria Casán

Sin ir más lejos, Moria no dudó en insinuar que la elección de residir en Uruguay por parte de la diva no se relaciona meramente a sus inclinaciones a favor de la ultra derecha argentina, sino más bien con la búsqueda de beneficios fiscales. "Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro, ¿cómo se llama?... No es una perseguida política, es una escapada de impuestos. Susana está en un retiro impositivo", fueron las palabras que usó la ex vedette.

Lo cierto es que en las últimas horas, La One reiteró sus críticas a La Su en el programa A la tarde (América): "Cuando yo entré al mundo del espectáculo, Susana y Mirtha (Legrand) eran estrellas consagradas, divas totales. Yo me meto en el espectáculo como una rara avis porque nunca supe que quería debutar, entonces me instalo. A partir de ese momento, hay algo que le ocurrió a la prensa conmigo que me empezó a considerar al mismo tenor que estas señores, que ya estaban recontra instaladas".

De acuerdo con Moria, los medios argentinos la pusieron la calificaron como una "diva" a la altura de Mirtha y Susana. "Esto no lo dije yo, lo dijo la prensa, o sea que algo habrá habido. Por otra parte, aunque no tengo nada que ver, he trabajado con una, y muy bien, con la señora Giménez. Mirtha no trabajé, pero me descubrió y fui por primera vez a su programa, que era un pasaporte a la notoriedad", recordó sobre aquel camino que recorrió hacia la popularidad que hoy ostenta.

La época en la que ambas eran las protagonistas de las películas de Olmedo y Porcel

En ese sentido, destacó que si bien pasan los años, la imagen de "la rubia y la morocha" que hizo junto a Susana en las películas con Olmedo y Porcel provocaron que inevitablemente -más de 40 años después- le sigan preguntando sobre su ex compañera de teatro. "Yo no tengo nada contra ella. Me divierto contestando algo con humor. Porque si decís: 'De Susana no hablo' es como antipático. En realidad, lo hago no para hacerles un favor, sino porque desdramatizo y contesto desde la humorada", dijo.

Y siguió: "Ahora, si me preguntan qué opino de Susana acerca de que semejante estrella va a terminar su carrera teatral en un hotel de Punta del Este, te digo: 'No, gordo, eso no tiene nada que ver'. A mi me parece que si vas a terminar una carrera teatral, tenés que hacerlo en el país que te dio todo. Me parece que ella y su público se merecen la calle Corrientes o el Luna Park, o donde sea, para un retiro. Pero se ve que no le interesa, o le da más bola a la televisión, no tengo idea si está bien o mal".

Fue entonces que remarcó que lo de la "charrúa con retiro impositivo" fue "humor". "No se puede andar pensando en todo lo que uno dice. Yo no me meto con nadie, a mi me preguntan. Cuando me preguntan, yo contesto. De mesa de saldos, de outlet, de primera clase, porque sino, no hago notas. Creo que Susana no maneja mucho el humor. Me parece que no le gusta ni el humor ni que le digan las cosas sin humor que le molesten", manifestó.

Susana Giménez

Y cerró: "La conozco un poco de cuando trabajamos y había cosas que... Si salía algo malo en la prensa, lo llamaba inmediatamente a Pepe Parada para que revirtiera eso. No quiere saber nada malo de su vida, es una negadora serial. Ella es una mina muy espléndida, muy regia. Pero ella queda anclada en el pasado. Yo ni siquiera quedo anclada en el futuro. El pasado me sostiene pero no me embarra, no modifica mi vida. Yo no me engancho ni con lo bueno ni con lo malo. Ella viviría de aprobación de likes, yo no necesito ni de likes, ni que gusten ni que no me gustes. Ella se quedó en el pasado como una cosa nostalgiosa. Maneja mucho el pasado".