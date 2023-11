"La China" Suárez le tiró con todo y Rusherking explotó: "Lo hace por moda"

Donde "hubo fuego, cenizas quedan", dice el refrán y justamente, la parte que canta Rusherking en Los Del Espacio. Y es que la relación que tuvieron Eugenia "La China" Suárez y el cantante fue un claro ejemplo de esto. Si bien estuvieron menos de un año juntos, nadie puede poner en duda el amor que sintieron. En su momento, el santiagueño le dedicó la canción "Perfecta" y ahora llegó el turno de la actriz, quien expuso una promo de su próximo lanzamiento musical "Corazón de cartón" lleno de aparentes y claros palos a su ex.

La historia de "La China" Suárez con el adelanto de su próximo tema y el palo para Rusherking.

"Era mentira cuando me decías que era perfecta", escribió Suárez sobre la historia en la que se pueden oír unos segundos de la canción por salir. Aunque no es el único fragmento allí para disfrutar, ya que también hay parte del resto de la letra: "Contigo volver, no. Vos la cagaste primero, llevaste a otra a nuestros lugares". Otro reproche en forma de tema musical, pero que no deja de ser un reclamo hacia el pasado que compartió con el artista.

Uno de los tuits en donde Rusherking hace su descargo sobre la industria de la música, luego de que "La China" le dedicara una canción.

Quien no dudó ni un segundo en responder fue el cantante y su ex pareja, quien utilizó su cuenta de X, la red social antes llamada Twitter, para realizar una devolución sobre los evidentes palazos enviados en tono musical. Justo un día antes, como si "La China" hubiera tomado nota de eso, allí había escrito: "Gente para que quede claro no tengo novia hace un año. Dejen de decir pelotudeces".

"Le tengo mucho respeto al arte de componer canciones y a la música en general. Siempre uno tiene que instruirse para saber usar sus herramientas, para mí ahí está la diferencia entre el artista que perdura en el tiempo y el artista que lo hace por moda y para 'ser famoso'", escribió en el primero de cinco tuits en los que, con mayor o menor intención, disparó contra la mujer a quien definió como "perfecta" hace un año. "Obviamente esta es mi opinión y tampoco me creo tener la verdad absoluta, pero si suma en algo bienvenido sea", aclaró después.

En la siguiente publicación Rusher hasta se animó a ser más cínico en términos de la elaboración de la canción de su ex. Sin mencionarla, contó cómo funciona él a la hora de componer, algo que sonó como un claro planteo contra la actriz. "Mi vida entera son mis canciones... les entrego cada parte de mí en las letras y siempre hago mi mayor esfuerzo. Ese es el compromiso más grande que tenemos los artistas. Darles nuestra mejor versión, hasta cuando estoy triste me esfuerzo con las letras jajaja", bromeó. ¿Cuán difícil es no entender eso como un palo acerca de que la letra de su ex careció de esfuerzo? Hasta la persona más ingenua puede dudarlo.

Por otro lado, en la catarata de tuits hubo otros planteos más propios de la industria musical de la que es parte, los cuales también pueden ser interpretados como un ataque a "La China" y su esencia. "Y bueno después están los que llegan al estudio, cruzan los brazos y esperan que los demás hagan todo el trabajo. No es porque uno sea más inteligente que el otro. Es porque uno ama lo que hace y el otro quiere el videito grabando en el estudio", cuestionó Rusher.

"Banco muchísimo a las personas que se motivan y trabajan todos los días para romperla en la música, esa disciplina es clave. No se confundan. No quieran ser 'famosos'" haciendo música. Porque eso no pasa. Gracias a Dios la gente valora la esencia y lo transparente...", cerró el santiagueño.

Donde hubo fuego, cenizas quedan. Aunque acá hubo tantos chispazos, que aunque la actriz prometa que no se puede regresar, uno de estos puede volver a incendiar todo entre ambos.