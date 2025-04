La China Suárez, Mauro Icardi, rumores de embarazo y el "cuarto misterioso": "Tenemos una sorpresa para dentro de poco"

La novela entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara sumó en las últimas horas un combo explosivo de rumores, misterios y nuevas peleas judiciales. Todo empezó cuando Yanina Latorre, invitada al programa Infama (América TV), lanzó una bomba: según contó, los hijos de la actriz ya llaman "papá" al futbolista. "Los hijos de La China le dicen papá a Icardi, lo contaron las nenas (por las hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara)", detalló la conductora de América.

Pero el relato no terminó ahí. Latorre fue más allá y reveló que las niñas, durante una visita a la nueva mansión que Icardi comparte con la actriz, se toparon con una habitación cerrada. La China, muy en plan misteriosa, les advirtió: "Acá no pueden entrar hoy. Hay una sorpresa que su papá les va a explicar". "Ella (por La China) las lleva a ver la mansión porque cambió cosas, decoró, preparó cuartos.... Bueno, en la mansión caminan por el piso de arriba y hay una habitación cerrada. Las chicas quisieron entrar y ella le dijo ´Acá no pueden entrar hoy. Tenemos una sorpresa para dentro de poco, tu papá ya les va a explicar´. Y hay un cuarto cerrado", contó.

¿Sorpresa? ¿Cuarto prohibido? ¿Qué se esconde? El debate explotó en el estudio. Marcela Tauro aportó que el enigma se revelaría "en unos quince días", mientras que Laura Ubfal no dudó en ir al hueso: "¡Es el cuarto del bebé!". Sin embargo, Karina Iavícoli echó un poco de agua fría al fuego contando que, según su información, la China no podría quedar embarazada al menos por un año debido a un tratamiento de salud que estaría realizando. ¿Fake news o cortina de humo? El misterio sigue. Pero mientras se especula con cunas y bebés en la casa de Nordelta, la situación judicial de Icardi no pinta nada bien.

El reencuentro del futbolista con sus hijas, pautado bajo estrictas condiciones legales tras su conflictiva separación con Wanda Nara, terminó en otro escándalo: según contó Ángel de Brito en LAM, Icardi no solo llegó dos horas tarde a un evento escolar de una de sus hijas, sino que además organizó una fiesta con inflables en su casa... ¡y con la China presente! Algo que estaba expresamente prohibido. "Las hijas de Wanda ayer pasaron el día con Mauriño y sí, La Nipona. Estuvo todo el día con sus hijos y las niñas de Wanda en la casa de los sueños", había contado la propia Yanina Latorre a través de sus redes sociales.

El posteo de Ángel de Brito

En este contexto, De Brito fue tajante: "Icardi incumplió y tendrá consecuencias legales". Según el conductor, Wanda ya inició acciones judiciales, acusándolo a él y a la China de engañar a la psicóloga encargada de supervisar el encuentro y de violar lo establecido por el Ministerio Tutelar de Menores. Incluso advirtió que las niñas serán evaluadas nuevamente y que en el Ministerio "no pueden creer la actitud del padre". Entre habitaciones secretas, rumores de embarazo y futuras querellas penales, parece que el escándalo alrededor de Mauro, la China y Wanda recién empieza... y promete muchos capítulos más.