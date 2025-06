La crisis alcanzó a Pablito Ruiz: ¿cuál fue la cifra en dólares que le cobró a sus fans por asistir a su cumpleaños?

La crisis libertaria golpea fuerte a los argentinos, y hay quienes se la rebuscan como pueden para ganar unos pesos extra. En ese contexto, el pasado domingo 1° de junio, Pablito Ruiz celebró su cumpleaños número 50 con un evento especial dedicado a su club de fans. Pero lo que prometía ser una jornada festiva terminó envuelto en la polémica por el inesperado costo de la entrada.

El cantante compartió en sus redes sociales un video en el que se lo veía rodeado de invitados en una mesa decorada para la ocasión. Sin embargo, detrás de ese material audiovisual se escondía una verdad revelada por el periodista Fede Flowers: el artista les cobró el cubierto a todas las fanáticas que asistieron, sin haberlo comunicado previamente.

Pablito Ruiz celebró su cumpleaños número 50 con un evento especial dedicado a su club de fans.

El festejo tuvo lugar en un salón de Lomas de Zamora y, aunque la intención de compartirlo con sus seguidores más fieles parecía genuina, la falta de transparencia en la organización generó revuelo. "Bochornoso", escribió Flowers en su cuenta de X (ex Twitter), detallando que muchas asistentes se enteraron del costo una vez sentadas a la mesa y debieron pagar en el momento, algunas en efectivo y otras mediante transferencia. Además, advirtió que "no es la primera vez que el cantante usa esta modalidad".

El evento incluyó tres cambios de vestuario por parte del artista y tres presentaciones musicales, con 160 invitados presentes, entre ellos algunas figuras del espectáculo. Pero Ruiz no se quedó callado ante las críticas y respondió directamente al periodista: "Mis fans lo supieron siempre. Se vendió como show privado y la oportunidad de festejar conmigo el cumple. No lo veo nada bochornoso. Yo les ofrecí un show con músicos, un salón de primera —Upfest Co.—, un servicio de primer nivel, un catering riquísimo. Todos quedaron felices".

Fede Flowers desenmascaró a Pablito Ruiz y el mediático le respondió con todo

Sin embargo, el periodista retrucó: "100 dólares le cobraste a cada fan, Pablito querido. Ellos te bancan hace tantos años. Me parece una locura cobrarles algo que es tu festejo". Las redes sociales no tardaron en reaccionar y las opiniones se dividieron. Algunos defendieron la decisión del cantante, argumentando que "si hay gente dispuesta a pagar, no hay problema". Otros, en cambio, consideraron inaceptable que no se haya informado con claridad desde el inicio.

A esta controversia se sumó otra revelación: no sería la primera vez que Ruiz utiliza este tipo de estrategias. Según Flowers, cuando realiza giras por el exterior, también cobra por encuentros con fans o celebraciones privadas. Aunque muchos justifican el cobro con el argumento de "cubrir gastos", lo cierto es que el malestar creció al saberse que no hubo ningún tipo de aviso previo. Así, lo que debía ser un festejo inolvidable terminó empañado por la desilusión de quienes esperaban una celebración gratuita o, al menos, transparente.