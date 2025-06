Besos en Ibiza, gala, playa y ¿una revancha sentimental? El show paralelo de la China, Icardi y Wanda

El mar turquesa, los yates de lujo, la alfombra roja del cine europeo... y un triángulo mediático que no deja de reinventarse. Mientras el PSG se consagraba campeón de la Champions League en Múnich y Wanda Nara se mostraba feliz desde la tribuna -y desde sus redes, claro-, Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi vivían su propio festival en Ibiza, entre besos, glamour y declaraciones de amor. Todo un reality no oficial que, por momentos, deja a todos sin palabras.

Mauro Icardi compartió unas románticas postales junto a la China Suárez.

Después de celebrar el campeonato de Galatasaray en Estambul con sus hijos, La China armó valijas y voló a la paradisíaca isla española para decir presente en los premios Ray of Light, en el marco del Festival Internacional de Cine de Ibiza. Pero no fue sola: a su lado, firme y enamorado, estuvo Icardi. La pareja no solo se mostró radiante en la alfombra roja -ella con un vestido gris claro ceñido al cuerpo; él, con un clásico traje negro y sonrisa de póster-, sino que luego deslumbraron juntos en la fiesta oficial del festival. Casi como una escena guionada. "Gracias por acompañarme ❤️", escribió Eugenia en Instagram, compartiendo una postal de gala.

Mauro Icardi compartió unas románticas postales junto a la China Suárez.

Luego, agregó en otra historia, con una foto de Mauro como protagonista, lo siguiente: "Dios mío lo que yo te amo". El futbolista respondió en sintonía romántica junto a un emoji de corazón: "Mi amorrrr". Todo muy sincronizado, muy de pareja de película... pero también, muy en tiempo real con lo que ocurría del otro lado de Europa. Porque mientras en Ibiza brillaban La China y Mauro, juntos, disfrutando las paradisiacas playas de Ibiza, en Múnich Wanda Nara hacía lo suyo. Se mostró sonriente en el estadio durante la final del PSG (que goleó al Inter de Milán, ex club de Icardi, detalle no menor), y luego participó de la fiesta privada del equipo parisino.

Mauro Icardi compartió unas románticas postales junto a la China Suárez.

Según reveló Yanina Latorre, la empresaria no fue sola a celebrar: habría un nuevo galán en su vida. ¿El elegido? Nada menos que Achraf Hakimi, lateral derecho del PSG y uno de los solteros más codiciados del club. "Lo conoce desde la época en que Mauro jugaba ahí", apuntó Latorre. ¿Reencuentro casual o novela en marcha? "Parece que está con el marroquí Hakimi", sentenció la panelista y también conductora de América TV.

Mauro Icardi compartió unas románticas postales junto a la China Suárez.

Con 27 años, nacido en Madrid y recientemente separado, Hakimi ya tuvo su cuota de exposición mediática en Europa. Y si bien ni él ni Wanda confirmaron el supuesto romance, los rumores se dispararon con fuerza: mismo hotel que los familiares del equipo, presencia en la fiesta privada, y mucha buena onda entre ellos. Por ahora, silencio. Pero cuando el río suena... Mientras tanto, la pareja del momento sigue disfrutando del Mediterráneo sin preocuparse demasiado por lo que digan.

Mauro Icardi compartió unas románticas postales junto a la China Suárez.

Luego del festival, La China y Icardi se embarcaron en un paseo en yate por las aguas cristalinas de Ibiza. Ella, con un look relajado y natural -bikini blanca y accesorios minimalistas- flotando sobre el mar. Él, luciendo su platinado característico y torso tatuado, posando para las fotos que, obvio, le sacó su pareja. En una imagen compartida por ella, se los ve entre besos y caricias, mientras en la cuenta de Icardi aparece una foto del rostro de Eugenia en primer plano con una frase que resume todo: "Con razón me enamoré". Así, entre gala, yate, romance y (¿celos cruzados?), el show de la vida real sigue su curso.