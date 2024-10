La crisis llegó a la mesa de Mirtha: los famosos que manguean las sobras en una "viandita"

¡Y un día la crisis llegó a la mesa de Mirtha Legrand! Durante décadas, ser invitado al ciclo de la "Chiqui" era garantía de dos cosas: repercusión mediática y un menú más que codiciado por la audiencia. Sin embargo, la motosierra también tuvo su impacto en el programa de la diva y hay famosos que piden llevarse las sobras en un tupper. ¡Escándalo!

La olla la destapó Gabriel "El Puma" Goity, quien se quejó por el menú que le tocó al ser invitado este fin de semana por Juana Viale. Como se sabe, la "nietísima" es vegetariana y mete mucha mano a la hora de definir qué comerán sus comensales, algo que no le gustó para nada al reconocido actor.

El menú que dejó con "sabor a poco" a "El Puma" Goity

Entrada: alcauciles fritos con alioli.

Plato principal: salteado de arroz yaramí y vegetales.

Postre: manzanas caramelizadas con cremoso de chocolate blanco y canela.

"¿Carne nada, señora?", fue la reacción del humorista al escuchar el anuncio de Jimena Monteverde. "No querido, la verdad que no. No tocó hoy", resistió la cocinera. "Carne con Mirtha, ¿no? Segundo piso con Mirtha", chicaneó el humorista, quien se llevó una no tan grata sorpresa al enterarse de que los invitados que ese día grabaron el ciclo de la "Chiqui" habían comido lomo. "Que me manden lo que sobre de Mirtha", insistió el humorista.

La cara de pocos amigos de "El Puma" Goity, al quedarse sin su bife

Atento a lo que sucedía, el investigador Santiago Bilinkis aprovechó el pase de factura para preguntar si podía repetir el postre, teniendo en cuenta las magras porciones que se suelen servir en el ciclo televisivo. Para deleite del invitado, la cocinera le dijo que podía repetir e intentó cerrar el intercambio con Goity con humor: "Un bife te lo hago también si querés".

El programa continuó y el tan esperado corte de carne nunca llegó al plato del actor. "Pidió un bife, pero justo no teníamos y después dijo que le había encantado igual lo que le habíamos hecho", reconoció Monteverde en diálogo con el portal Teleshow, al ser consultada por el curioso ida y vuelta que tuvo lugar en el programa.

"Muchos invitados piden llevarse la comida en viandita"

Las diferencias de paladares entre la abuela y la nieta son notorias. De hecho, la diva se quejó en más de una oportunidad de que cada vez que iba a comer a lo de "Juanita" se quedaba con hambre, lo mismo que le sucedió a los invitados el último domingo.

"Muchos de los invitados se quieren llevar la comida, quieren llevarse la viandita o repetir", reconoció la cocinera televisiva, al tiempo que reconoció que las porciones son poco generosas por motivos televisivos: "Tenemos muchas cosas en cuenta, como que sean blanditos a la hora de comer, que la carne sea súper tierna para que la puedan cortar y comerla de un bocado, o cosas que no se puedan llegar a volcar o a manchar. Tampoco cosas que les queden en los dientes, como verdes o semillas".

Juana quiere menú vegetariano, Mirtha resiste con la carne

Consultada sobre el modo en el que se prepara el menú, Monteverde destacó: "Elegimos todas las semanas distintos platos de acuerdo con lo que tenemos en productos de estación. Siempre voy mechando cosas del momento y de la temporada. Tenemos en cuenta si los invitados no comen gluten, si no comen pescado o si son alérgicos a algo".

"Hay muchos invitados que ya piden directamente lo que quieren. Muchos que probaron algún plato o algo como un flan de dulce de leche, piden por favor que quieren volver a comer ese flan", reconoció la cocinera, en alusión a los famosos que ya pasaron por las mesas de Mirtha y Juana.

Goity no fue el primero en quejarse del menú vegetariano que intenta imponer la "nietísima" todos los domingos. Sin embargo, Juanita no está dispuesta a dar el brazo a torcer: "Con Juana tratamos siempre de hacer platos vegetarianos, pero muchas veces sumamos carne y a los vegetarianos les hacemos especialmente algo similar, que tenga una imagen similar al plato de carne. Es un trabajo extra el armado de los platos para no repetir y que sea visualmente lindo".