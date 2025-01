La dejó destrozada: así fue la separación de Ángela Torres y Rusherking en Nueva York

El primer mes del 2025 viene cargado de escándalos y separaciones: al polémico divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, se sumó la ruptura amorosa de Ángela Torres y Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking. La noticia la confirmó Pepe Ochoa el pasado miércoles.

El noviazgo que nació durante un viaje a Nueva York, curiosamente, terminó en el mismo escenario. Durante los meses de relación, la pareja compartió sus múltiples destinos turísticos como Estados Unidos y Japón, además de coincidir y apoyarse en proyectos laborales. Sin embargo, se acabó el amor.

Rusherking y Ángela Torres terminaron su relación en las calles de New York

Si bien la separación lleva ya unas semanas, fue recién el 22 de enero cuando se hizo de público conocimiento: "Se separaron Ángela Torres y Rusherking. Se fueron en diciembre a Nueva York y ella desapareció . Cuando vuelve hace poco avisó que estaba re en una emocionalmente, le cuenta a su entorno y re en una con todo lo del musical", expuso Ochoa en su stream Bondi.

La ruptura es un hecho, y solo cabe entrar al Instagram de Ángela para confirmar: desaparecieron las románticas postales que compartía con el ex novio de la China Suárez. Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron a tomar caminos separados, aunque se confirmó que existió una durísima pelea entre la ex pareja, en el marco de su viaje por territorio yankee: "Por lo poco que le contó a su entorno, porque ella no es de hablar mucho, se pelearon fuerte en Nueva York, y ahí tomó Rusher la decisión de no seguir más" , confesó Pepe.

Otro detalle que salió a la luz fue que la cantante quedó "destrozada" anímicamente, por lo que actualmente se refugia en la soledad de su hogar, apartándose de su entorno que respeta la decisión. No es la primera vez que el oriundo de Santiago del Estero decide terminar con una relación y deja entre lágrimas a una mujer: a María Becerra la dejó tras una infidelidad, mientras que a la China Suárez le soltó la mano luego de regalarle un auto por su cumpleaños.

Desde que se confirmó la separación de Ángela Torres y Ruskerking, las redes sociales comenzaron a especular que se trata de "la maldición de la China", ya que la actriz se encuentra en la cresta de la ola con su nueva relación con Mauro Icardi.