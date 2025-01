Wanda Nara encontró el punto débil de la China Suárez: el nuevo posteo que apunta a Amancio

El circo continúa: Wanda Nara ya no oculta su reconciliación con Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante; y provoca a la China Suárez y Mauro Icardi con nuevas publicaciones en su cuenta fake y... hasta les dedicó una nueva canción.

Semanas atrás, en Instagram se hizo público el usuario @julia1988_you, los cibernautas rápidamente descubrieron que la conductora de Bake Off estaba detrás del perfil, ya que con inteligencia artificial cambió detalles de imágenes que ya había compartido en su cuenta oficial donde suma alrededor de 18 millones seguidores.

Wanda Nara contra la China Suárez: los hijos de por medio

Así como publicó la misma imagen que la China en la casa de sus sueños, y contestó al tierno posteo con el que Icardi confirmó su nueva relación, en esta oportunidad se refirió al polémico audio que se difundió en el que ataca directamente a Amancio Vicuña, hijo de la ex Casi Ángeles y Benjamín Vicuña: "Andá a limpiarle el cul* a Amancio, chau", se la escuchó decir a su ex marido en una llamada telefónica donde le reclamó no haber estado presente en el cumpleaños número 10 de su hija Francesca.

Si bien tras el audio donde la empresaria de cosméticos apuntó contra los hijos de la actriz, la pareja de Icardi se mostró feliz en redes sociales, hay quienes aseguran que en la casa de Nordelta se vivió momentos de tensión y habrían tenido su primera pelea. Irónica, Wanda redobló la apuesta: "Anduve medio desaparecida porque Amador, el hijo de Pancho estaba con el cuerito flojo y tuve que ponerle pañales y limpiarlo. Por suerte ya está bien", escribió en el perfil de Julia junto a una imagen donde una mujer está acompañada de su perro, el cual utiliza un pañal.

Los posteos de Wanda Nara en su cuenta fake: no se salvaron ni la China ni Mauro Icardi

Lejos de apaciguar las aguas, la influencer compartió una nueva publicación con lo que seria el adelanto de su nuevo tema: " Limpiar asteriscos ajenos no es lo mío . Tomate tu drama y guárdalo con frío. Mejor hacete cargo de la geisha que tenés . Yo me escapo de tus líos y tus pies", se escucha en el perfil de Julia.

Reconciliación cordobesa

Tras los posteos en su cuenta falsa, Wanda Nara se mantuvo activa en su perfil principal y en su canal de difusión en WhatsApp: "Mientras mi novio graba", escribió en medio de las especulaciones sobre su viaje a Córdoba con L-Gante.

Wanda Nara y L-Gante juntos en Córdoba

Con aquel mensaje, y los posteos de Elian Valenzuela se confirmó que los tortolitos volvieron a apostar al amor, aunque aquella relación va en contra de los deseos de Mauro Icardi, quien ante la justicia presentó pruebas alegando que sus hijas están en un ambiente peligroso cuando comparten tiempo con el representante de cumbia 420.