La guerra silenciosa entre Telefe y el Grupo Clarín tras el escándalo Canosa-Tagliani: "Por un punto de rating matan a la madre"

Lo que parecía un nuevo capítulo en el largo prontuario de escándalos mediáticos protagonizados por Viviana Canosa, tomó un giro inesperado cuando Jorge Rial, en su programa Argenzuela por Radio 10, levantó el velo sobre lo que describió como una verdadera guerra de poder entre dos gigantes de la televisión argentina: Telefe y el Grupo Clarín. En medio de las gravísimas acusaciones de Canosa contra Lizy Tagliani -que pasaron de un conflicto personal a insinuaciones sobre delitos de abuso y trata de menores-, Rial advirtió que detrás del show hay algo más profundo que el escándalo del día: una feroz interna entre canales por el siempre codiciado rating.

Viviana Canosa

"Lo que me llama la atención es que TN está hace un rato largo con el tema", disparó Jorge , en referencia al canal de noticias del Grupo Clarín. "Y ayer el rumor que se corría era que Telefe estaba muy enojado con El Trece, porque decían: 'Están rompiendo un código, están matando a dos figuras del canal'", añadió el conductor, en referencia a Lizy y Costa dejando entrever que la batalla ya no es solo de conductores contra conductores, sino de medios contra medios.

Según el ex Intrusos, mientras Telefe intenta proteger a sus figuras, el Trece -más precisamente a través del programa de Canosa- habría aprovechado la situación para sacar rédito. "Muchachos, El Trece está aprovechando esto también", lanzó sin filtro. Y fue más allá: "Ayer escuchaba a gente que hace tele diciendo 'por un punto de rating matan a la madre'. Bueno, sí, muchachos, todos los programas están haciendo esto por rating, lamentablemente".

Pero lo más inquietante es que, según describió Rial, lo que comenzó como una pelea mediática está escalando hacia un terreno judicial y penal, que nadie sabe cómo terminará. "Es un tema oscuro. Estamos hablando de menores, de un delito gravísimo", advirtió. "Esto ya superó la pelea personal. Hoy es imparable esto, chicos, no sabemos dónde va a terminar y con quién va a terminar", añadió.

"Ahora muchos de los que están pidiendo clemencia, cuando le tocó a otro, no tuvieron la misma sensibilidad. Me llama la atención lo del Grupo Clarín. Es llamativo, es llamativo", repitió, dejando la puerta abierta a una intencionalidad editorial detrás del despliegue de cobertura. Canosa, por su parte, no baja el tono. Desde Viviana en vivo (El Trece), volvió a apuntar contra Tagliani, a quien ya había tildado de "ladrona" la semana pasada.

Esta vez fue por más: denunció públicamente que presentará pruebas ante la Justicia, donde asegura que vinculará a la humorista y a su amiga Costa -panelista de Telefe- con una presunta red de trata vinculada a fiestas con menores de edad y a la causa del productor Marcelo Corazza. "Lo que voy a contar es un horror, y van a ver cómo una cosa se va relacionando con la otra", dijo la conductora, acompañada por su abogado Juan Manuel Dragani.

Lizy Tagliani

La periodista se presentó este martes en Comodoro Py y realizó la denuncia ante la fiscalía del doctor Carlos Stornelli. "La causa está bajo secreto de sumario", avisó el abogado de Canosa. "Nunca voy a decir nada que no pueda sostener en la Justicia", había prometido la conductora, anticipando una semana explosiva en los tribunales y en la televisión. Mientras tanto, en los pasillos de los canales de TV reina la tensión. ¿Hasta dónde llegará esta guerra mediática? ¿Habrá un quiebre entre Telefe y El Trece que trascienda lo anecdótico y exponga la crudeza de la competencia en la industria del entretenimiento? Por ahora, lo único claro es que la batalla por el rating, los egos y la primicia parece haber perdido todo límite. Y como advirtió Rial: "Esto ya no lo puede parar nadie".