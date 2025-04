Lizy Tagliani respondió con dureza a las acusaciones de Viviana Canosa: "Digamos que el travesti es pedófilo..."

Sin dudas, el WandaGate quedó en segundo plano cuando Viviana Canosa decidió sacar a la luz supuestos secretos de Lizy Tagliani y otras figuras importantes de Telefe. En este contexto, y tras ser señalada públicamente, la humorista rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

Si bien la co-conductora se defendió el domingo pasado en La Peña de Morfi, en las últimas horas volvió a referirse al tema luego de que la conductora de Viviana con Vos la acusara no solo de robo, sino —aún más grave— de acosar a menores, supuestamente a través de un contacto conocido como "La Costa". Así, la periodista anticipó que no dejará que esto quede sólo en los medios y confirmó que iniciará acciones legales, presentando pruebas para demostrar las acusaciones.

Lizy Tagliani contestó a las acusaciones de Viviana Canosa

Al salir de Radio Pop, la comediante fue abordada por periodistas y expresó: "Yo nunca abusé de un menor, nunca robé. Todo lo van a tener que demostrar", dijo visiblemente conmocionada. "No pertenezco a ninguna lista", agregó en relación a los nombres de reconocidas figuras que, según Canosa, participaban de fiestas clandestinas con menores. Además, lamentó que este escándalo estallara en un momento personal muy delicado para ella, ya que está a solo dos días de la audiencia de adopción de su hijo. "Me duele que se ponga en juego mi honor y mi familia", sostuvo.

Luego, cuestionó los tiempos en que Canosa decidió hablar: "Si vos sabés que soy pedófila, ¿por qué no denunciaste cuando te enteraste que voy a adoptar? Permitiste que un juez, psicólogos, asistentes sociales, toda esa gente me dé una criatura", preguntó. Y agregó: "Desacreditás el trabajo de quienes me evaluaron, que vieron cómo vivo, que averiguaron mis antecedentes, que saben quién soy".

Tagliani, aseguró que no permitirá que su nombre sea ensuciado: "Si la Justicia argentina no me da la respuesta que necesito, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos", exclamó. También señaló que, según su visión, detrás de estas acusaciones hay un interés económico: "Digamos que el travesti es pedófilo, que la gente se lo va a creer".

Si bien en su descargo televisivo en Telefe fue cuestionada por leer cada palabra, a la salida de la emisora radial se mostró más genuina y expresó sus sentimientos sin filtros: "No soy chorra, no soy abusadora de menores, nunca me drogué, nunca vendí droga, no tengo antecedentes penales", afirmó en tono enérgico. Por último, Lizy Tagliani desmintió que su trabajo esté en riesgo tras el escándalo: "Voy a seguir con todos los trabajos porque, por suerte, la gente que me contrata confía en mí y el público también". Y cerró: "Van a tener que pagar por todas las mierdas que están diciendo".