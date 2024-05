¡Adiós, Peso Pluma! Nicki Nicole, sus llamativos "likes" y los rumores que la vinculan a la joya del Barcelona

"Ya te perdoné, pero no vuelvas; a tu amor ya le cerré la puerta", dijo Nicki Nicole en su nueva canción, haciendo referencia a Peso Pluma tras la escandalosa separación que vivieron, en el cual el mexicano le fue infiel delante del mundo entero. Ahora, con un pasado más que pisado, todo parece indicar que la rosarina tiene un nuevo amor en mente y nada tiene que ver con la música, sino que se trata de un crack del fútbol: Joao Félix.

Nicki Nicole le dijo adiós a Peso Pluma.

Pasaron casi tres meses del día en que se divulgó un video de Peso Pluma retirándose del casino de Las Vegas tomado de la mano de una morocha de pelo largo, lo que hizo que Nicole, horas más tarde, lanzara un triste y sentido comunicado diciendo que se enteró "de la misma manera" que todos los que vieron el video; y sin más vueltas que darle al asunto, comunicó rápidamente la separación.

A partir de ese momento se la vinculó nuevamente con Trueno, su ex novio, a raíz de diversas indirectas o señas que tuvieron ambos a la hora de cantar cada uno en sus respectivos shows la canción que tienen en colaboración: "Mamichula". Sin embargo, con el tiempo quedó más que confirmado que todo el amor que se tuvieron durante dos años quedó en la historia y que solo mantienen una férrea amistad.

De esta manera, teniendo a sus dos ex parejas más que superadas, Nicole decidió apuntar hacia un rubro alejado de la música y todo parece indicar que habría un nuevo amor golpeando su puerta, y que estaría relacionado al deporte más popular en todo el mundo: el fútbol. Se trata de Joao Félix, futbolista de 24 años y que más allá de ser la joven promesa de la Selección de Portugal, actualmente se destaca en el Barcelona y cosecha una reciente, pero enorme carrera en el balompié.

Joao Félix, la joven promesa de Portugal.

Fueron los fanáticos de la trapera los que se dieron cuenta de esta cuestión, gracias a los "descuidos" que los terminaron deschavando en las redes sociales. Lo cierto es que hace varios días que los nuevos tortolitos interactúan entre sí, sobre todo en Instagram, donde lógicamente se siguen el uno con el otro. En las últimas fotos que posteó tanto Nicole como Félix, ambos dejaron su "me gusta", algo que los famosos deciden no hacer para ocultar todas las sospechas sobre algún tipo de vínculo. ¡Y no sólo eso! Además, el futbolista quedó más que en evidencia cuando ingresó a un live que hizo la cantante y se quedó escuchando todo lo que ella decía y hablaba con sus fans.

Nicki Nicole y Joao Félix interactuaron de manera muy segura en las redes sociales.

Más allá de que por el momento no circuló ninguna imagen ni nada certero de que estén juntos o comenzando a conocerse, hace tan sólo un mes Nicole hizo un show a todo trapo en el WiZink Center de Madrid, estuvo varios días paseando por la ciudad de España y quizás, podría haberse dado algún encuentro entre los dos, dado que el crack portugués vive en Barcelona.

A decir verdad, esto sería algo muy reciente y que podría comenzar con el correr de los días, ya que tiene apenas pocas semanas en el ruedo. Por parte de la oriunda de Rosario, es todo un hecho de que superó a su ex, dado que en varias ocasiones habló sobre la traición que sintió, la falta de respeto, y que ya no le interesa regresar a un lugar así. Incluso, su ultimo lanzamiento musical llamado "Ojos Verdes" fue pura y exclusivamente dedicado a Peso Pluma.

Sin ir más lejos, la canción dice: "Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta y que para olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta. Te duele que para mí seas pasado y que vos me pienses cada vez que con ella te acuestas", además, lanzó: "No te deseo lo mejor porque ya me perdiste, pero que te vaya bien con lo que conseguiste".

Sin embargo, Peso Pluma también se mostró rápidamente con otra mujer y no justamente con la que fue la tercera en discordia de la relación. En esta ocasión, se trata de Anitta, la cantante oriunda de Brasil, con la que tiene una colaboración y con la que se mostró en diversos shows de ella cantando aquella canción de manera muy mimosa aún estando en relación con Nicole. Más allá de bailes sensuales y acercamientos, en las últimas horas se divulgaron videos que confirmarían el amor y abrirían las puertas a la incógnita de si también le fue infiel a la trapera con ella.

Anitta y Peso Pluma cantando la canción que tienen en común, "Bellakeo".

Es que, así como tuvieron bailes arriba del escenario muy sensuales mientras él estaba en pareja con Nicole, luego en otro show el cantante se animó a tocarle la cola delante de todo el público. También se dieron un beso en la boca y si algo más le faltaba a la cuestión, circuló un video de ambos, donde se los ve muy acaramelados, pasando el rato en un boliche. En el breve clip se puede ver como se rozan sin parar, lo que abrió el paraguas de las dudas sobre si mantienen, o no, un vínculo amoroso.