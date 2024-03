La venganza de Becerra a la artista que la baja de los festivales: "Quieren comprar mi gente con billetito"

En noviembre del 2023, María Becerra daba una entrevista en el streaming de Olga y dejaba varios títulos para debatir, entre ellos que había una famosa artista que se rehusaba a compartir escenario con ella cuando les tocaba participar en los mismos festivales. Según explicó la cantante oriunda de Quilmes, hay un productor de una cantante en particular, de quien no quiso revelar el nombre, que lograba dejarla sin hacer sus presentaciones.

Al hablar del modus operandi del manager en cuestión, Becerra había revelado que solía ir con los organizadores de los festivales con amenazas: "¿Querés que lleve a mi artista a tal festival? Bueno, no pongas a María Becerra. O sacala del line-up a María Becerra, sino mi artista no va".

En aquella oportunidad, La Nena de Argentina había confirmado que se lo hicieron "un montón de veces" y que estaba preparando su venganza. "Igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona. Le voy a tirar beef a lo loco. La canción va a ser un primer aviso y si me sigue rompiendo los huevos tiro la data", amenazó.

Lo cierto es que aquella espera terminó con la llegada de su tema "Primer Aviso", en colaboración con Ivy Queen, donde Becerra le deja un fuerte mensaje a aquella artista que la bajaba de los festivales. "Un shoutout pa' Quilmes en todas sus esquina'; Buena cerveza y La Nena de Argentina", arranca la quilmeña.

Para luego, disparar: "Sin contactos, desde abajo; Me educaron con la cultura del trabajo; Y, oh, mano' arriba, las que son caballota' como yo; Dale movimiento;

Bien entangado el pantalón; Si nos vamo' de misión, peligro de incendio; Somo' los que somo', estamo' los que estamo'; Siempre pillo', a cualquiera no le damo' la mano; Quieren comprar mi gente con billetito'; La fidelidad no la conocen en tu equipo; Mano' arriba, que llegó la Mari".

La ex novia de Rusherking, por ahora, nunca perdió los "códigos" y jamás mencionó el nombre de la artista, ni el de su manager. En un principio, sus fanáticos mencionaron que podría ser Trueno, debido a que nunca tuvieron ningún tipo de relación; también apuntaron contra La Joaqui por su amistad con la China Suárez relacionándola con Rusherking- y por último- la sospecha recayó en Tini Stoessel por el rol que podría llegar a tener el padre de la actriz: Alejandro Stoessel.

¿Por qué Alejandro Stoessel? Las cartas que se barajaban, con suma especulación, es que para que un artista tenga el poder de bajar de un escenario a Becerra, tiene que tener el mismo o mayor éxito y llegada en la música que ella; y hoy en día son dos las referentes que pueden hacerlo: Lali Espósito y la Triple T. La ex Casi Ángeles quedó descartada por la gran unión que tienen ambas. Incluso, Becerra fue una de las primeras en salir a defender a Lali en medio de su disputa con Milei.

De todas formas, lo mismo ocurrió con Tini, ya que ambas se siguen en Instagram y tienen dos hits juntas. Fue entonces que apareció el periodista Juan Etchegoyen y reveló el misterio en Mitre Live. El conductor contó que, según fuentes cercanas a la creadora de la canción "Corazón Vacío", la artista que no querría compartir escenario con ella, se trataría de la cantante oriunda de República Dominicana, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, conocida artísticamente como Natti Natasha.

"Les voy a contar quién sería la destinataria de este mensaje, porque es mujer. Hay una historia previa para sumar, más allá del nombre mismo", contó el periodista y mencionó: "Me contaron desde las entrañas de la música que María Becerra se habría referido a Natti Natasha".

En esa misma línea, detalló: "Todo esto empieza en agosto, septiembre, del año pasado, cuando las cantantes hicieron un tema que se llamó 'Lokita'. Según me han contado, no fue una buena experiencia para ellas haber trabajado juntas, me cuentan que todo ese trabajo se hizo en un clima de total incomodidad, de una tensión muy notoria, nunca hubo química entre ellas. Sobre todo, de parte de Natti, que le molestaba el éxito y el reconocimiento que le dieron durante todo ese año a María Becerra".

Y sumó: "No todo pasó en el set, sino que después existieron efectivamente los pedidos de no compartir más nada con María, por parte de Natti. Natti le habría dicho a su manager que antes de concretar un acuerdo con algún show, festival, o colaboración, pregunte y se asegure que la artista argentina no esté en los mismos lugares que ella".

"Esto me contaron que llegó a los oídos de María Becerra, hace aproximadamente unos cinco o seis meses, y por eso expone todo, porque está enojada con esta situación. Obviamente es muy difícil que un empresario baje a una figura como Natti Natasha por este tema, y eso puso furiosa a la intérprete sudamericana hace unos meses", concluyó.

Con esta información dando vueltas, la dominicana salió a desmentirlo en su cuenta de X. "Hola familia, aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente falsas. Tenemos una canción juntas y sale en mi disco. No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, jamás. Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie", insistió.