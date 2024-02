Nuevo round entre Luli Salazar y Yanina Latorre: la filosa respuesta de la modelo y el juicio que se viene

El enfrentamiento histórico de Yanina Latorre y Luciana Salazar tuvo un nuevo capítulo, con la intencionalidad firme de la modelo en continuar con las acciones legales por hostigamiento y maltrato agravado por haber una menor en el medio.

Es que Luli explicó sobre la decisión de llegar a la panelista de LAM a los tribunales debido al maltrato constante que recibe por su parte desde hace años y con la intención de proteger a su hija Matilda. "Está ella en el medio y yo soy mamá sola", dijo a los medios, preocupada.

Luciana Salazar.

Tras sus dichos, Latorre recogió el guante en su ciclo radial en El Observador y hasta se animó a injuriarla incluso apoyando a Martín Redrado y cuestionando en reiteradas oportunidades sobre su presente laboral. "¿De qué trabajas?", arremetió.

"Me están pidiendo más data de la pizzería, me dicen que Luli pegó un laburo, dos veces por semana, ya es algo por ahí le alcanza para pagar las expensas", sostuvo Yanina y contó los pormenores de la supuesta actividad de la modelo: "En el piso de arriba de Pizza Cero en Libertador, por si los noteros quieren ir a verla cuando sale del trabajo todas las tardes sale de ahí", dijo la mediática, quien culminó diciendo: "Hablemos de estrellas, no de las estrelladas con boca de riñón".

💣 BOMBAZO de Yanina Latorre sobre Luciana Salazar

👉 "Pegó un laburito en el piso de arriba de una pizzería"



🟠 #Yanina1079 (@yanilatorre) https://t.co/at1PQFrMft pic.twitter.com/EhPdWAssG7 — El Observador 107.9 (@Observador1079) February 28, 2024

Además, la esposa de Diego Latorre le respondió a Salazar sobre el juicio y disparó: "No sos buena para nada, no tenés ningún tipo de talento, el único que tenés es decir pelotudeces en notas para que te levanten, como yo ayudo a emprendedores porque se que estás sin laburo, al menos público, voy a contestar para que pegues un poco más de portales para que alguien te llame para algo. Porque trabajar no trabajas de nada, me encantaría saber de qué vivís. Esto te preguntó Mirtha y no te ofendiste".

Consultada por BigBang, Luciana Salazar expresó que Yanina Latorre fue llamada a indagatoria, pero que decidió no presentarse. "El llamado a indagatoria de la fiscalía es porque claramente el fiscal, con todas las pruebas aportadas, ve la posibilidad de que haya cometido un delito o una contravención. Estaba citada el día 15 de febrero".

"Ella lo niega por todos los medios y terminó siendo cierto", remarcó la modelo a este medio. "(la nueva indagatoria) se postergó para el 22 de febrero y lo volvió a pedir una postergación para el 26", resaltó.

Luciana y Matilda.

"El 26 de febrero se presenta, pero se niega a declarar y deja un escrito en el que ella, después de tanto negar, lo termina reconociendo ayer en LAM. Según los comentarios que dijo ella ayer, dio a entender que no va a pedir disculpas y que el juicio sigue adelante, con el impulso de la fiscalía", afirmó Salazar.

Por último, Luciana insistió en que tiene las pruebas suficientes para probar que Yanina se metió con la identidad de Matilda y resaltó, finalmente: Tiene una cautelar en la que no puede hablar de mi hija".