La verdad detrás del enojo de Susana Giménez con Pampita: "Está endiablada, la detesta"

Carolina "Pampita" Ardohain participó el último domingo en el programa de Susana Giménez, emitido por Telefe, donde habló -a medias y con muchos filtros- sobre su divorcio de Roberto García Moritán y su nuevo vínculo sentimental con el polista Martín Pepa. Aunque se generaron expectativas por las declaraciones que podría hacer la modelo, la entrevista fue tensa y dejó poca información sustancial sobre los temas que realmente le importaban al público. Sobre todo, si se tiene en cuenta que se dijo que la ex jurado del Bailando por un sueño habría recibido 30 mil dólares por sentarse en el living de la diva de los teléfonos, aunque finalmente habrían sido U$S 10 mil.

Susana y la producción de Telefe, furiosos por la actitud de Pampita

Así lo habían informado en Socios del Espectáculo, donde con ironía afirmaron que, dado el contenido de la entrevista, Susana habría salido perjudicada. Incluso, Adrián Pallares mencionó una frase que habría pronunciado Giménez, mostrando su descontento con la falta de profundidad de la charla. "La frase de Susana es 'No me podés hacer esto', como diciendo con lo que te pagamos...", contó el conductor y reveló: "Pampita habría cobrado 30 mil dólares para estar sentada en el living".

El encuentro entre la modelo y la diva comenzó con un momento incómodo, cuando la conductora se refirió a García Moritán como "el estúpido ese". Pampita, visiblemente molesta, pidió que no lo llamara así, resaltando que mantiene una buena relación con su ex esposo y destacó su agradecimiento hacia él, principalmente por Anita, la hija de ambos, a quien calificó como "un regalo maravilloso". Sin embargo, cuando Susana intentó obtener detalles sobre la separación, Pampita se mantuvo evasiva.

Lo único que hizo la modelo des describir la ruptura como algo abrupto, diciendo que "fue una bomba que explotó y no se pudo pegar más nada". Afirmó ser "pasional y auténtica", evitando los grises en su vida, pero no profundizó en las razones específicas de la separación. "Yo quedo siempre bien con la gente que fue parte de mi vida. Yo me quedo con lo bueno y agradezco todo lo que me haya pasado. Es infinito el agradecimiento que le voy a tener a Rober por Anita, que es un regalo maravilloso", dijo.

Sobre su relación con Martín Pepa, Ardohain fue breve y comentó que está "conociendo a alguien", aunque esto dio pie a un intercambio que dejó entrever cierta incomodidad. Susana señaló que la modelo había iniciado rápidamente un nuevo vínculo amoroso tras la separación, a lo que Pampita respondió que enfrentó una primera semana difícil, durante la cual apenas podía levantarse, pero que, pese al dolor, tuvo que continuar con su vida laboral.

La entrevista, aunque rodeada de expectativas, dejó más preguntas que respuestas, marcando una interacción fría entre la diva y la modelo, y generando críticas sobre el contenido y el costo de la aparición de Pampita en el programa. En declaraciones a A la Tarde (América TV), La Su habló sobre la polémica entrevista y remarcó que Carolina "siempre tiene una sonrisa" y que "no la notó tensa". Además, Giménez destacó que sintió que "todas" las preguntas incomodaron a la modelo.

Carolina se llevó su pago en un sobre

De todas maneras, según trascendió, la producción del programa no quedó conforme con la nota por todo lo que evitó contar. Según informó Yanina Latorre en LAM, la diva no quedó feliz con la entrevista del domingo y lo manifestó en un audio con una persona de su confianza: "Una muy buena fuente escuchó un audio de Susana de esos bombita que desaparecen. Está endiablada. Ella no la quería a Pampita en el programa, porque no la quiere. La obligaron, le dijeron que le iba medir y que iba a estar jugosa. Ahora la detesta y dice que nunca más la quiere ver en su programa. Y Susana a esta persona le cuenta la verdad de la milanesa de lo que cobró Pampita".

La diva de los Teléfonos aparentemente no la quería en su programa

Si bien desde el ciclo de espectáculos de El Trece destacaron que la modelo cobró un total de 30 mil dólares por sentarse en el living de Susana, la panelista de LAM fue conducente, aclaró que eso no fue así y que ese número no era el real. "Se lo dieron en el piso, en efectivo, en un sobre. Y no son 30 mil dólares, son 10 mil dólares", cerró.