La verdad detrás de la salida de Trebucq de El Observador: "Arrogancia", "soberbia" y una guerra de "egos" con Majul

La carrera de Esteban Trebucq pegó un evidente y hasta envidiable salto durante los últimos años, cuando pasó de conducir en la pantalla de Crónica TV a formar parte del equipo de A24. Poco tiempo después, impulsado por la victoria de Javier Milei en las últimas elecciones presidenciales, el periodista se mudó a la pantalla de LN+, señal que comparte su ideología política. Allí conoció a Luis Majul, quien no dudó en invitarlo a El Observador, la señal que alquila el espacio que el conductor de La Cornisa se armó en su productora ubicada en Chacarita. De hecho, el conductor de los pronunciados paréntesis está afiliado a la FM de Radio Panda S.R.L.

Había un buen vínculo hasta que todo se fue por la borda

Pero al parecer, el vínculo entre los periodistas se deterioró por cuestiones de "ego". Según pudo saber BigBang de una fuente cercana a los periodistas, el lazo que unía ambos se terminó de romper y Luis Miguel decidió mostrarle la puerta de salida al "Pelado". Si bien para él afuera, los conductor de LN+ sostienen que la salida de Trebucq corresponde a cuestiones estrictamente "familiares", internamente se habla de una disputa de "arrogancia" y "soberbia". "El pelado se cree mejor que Majul y Luis eso ya no lo soportaba. Incluso Majul ya lo meaba durante los pases de ambos, lo que enfureció a Trebucq", le contó una fuente directa a este portal.

Recordemos que a finales de agosto, Esteban había anunciado que iba a dejar de hacer su programa de radio en El Observador 107.9. En ese momento ya se habían instalado los rumores de pelea con Majul, impulsados incluso por aquella feroz pelea que ambos protagonizaron durante un pase radial a principios de año. "Al final efectivamente está todo mal entre Majul y Trebucq. Lo limpiaron de la radio. De El Observador no se fue por problemas familiares. De hecho, se fue a hacer el reemplazo de (Horacio) Cabak en radio Delta, así que tantos problemas no tiene. Es un bochorno, se quería ir a Rivadavia pero terminó en Delta", le remarcaron a este sitio.

Solo queda Yanina Latorre de los "originales"

Cabe destacar que en abril de este año se había podrido todo entre ambos periodistas. En medio de la transmisión en vivo, se vivió una escena de tensión pura cuando Trebucq se levantó enojadísimo de la mesa, tiró los auriculares y pegó un portazo frente a la atónita mirada de Majul. Todo era felicidad y buenas migas hasta que Luis miró de muy mala manera a Esteban, que mediante señas le decía que no podía hacer el pase porque tenía que irse apuradísimo. "Bueno no me hagas caras, Majul porque me tengo que ir. Chau, hasta mañana", le había dicho exasperado Trebucq a Majul, que no tuvo tiempo (ni la agilidad mental) para contestarle rápidamente.

Después de esa frase contundentemente, "El pelado" tiró los auriculares en el escritorio y casi que corrió hasta la puerta de salida mientras Majul miraba anonadado. Desde entonces, quedó todo mal entre ambos. "Trebucq anda buscando otra radio, pero por ahora no hay interesados. Intentó llegar a las radios líderes, como Mitre o Rivadavia, y lo cortaron menos diez", le detallaron a BigBang . Hace casi un mes atrás, el propio ex conductor de Crónica TV había confirmó su salida y había dicho que iba a seguir formando parte del equipo, pero con participaciones más acotadas. Algo que ocurrirá cada vez menos por su pésimo vínculo con Majul.

Su lugar lo ocupó Horacio Cabak, a quién le agradeció y señaló como un "gran compañero". Consultado por LAM, el periodista había manifestado: "Horacio Cabak es un amigo, un gran tipo. Cuando yo decidí tomarme unos días, una licencia, tuvo la deferencia de llamarme. Yo le dije que la decisión es mía, que no puedo seguir. Para mí es un honor, es un gran tipo. Es difícil encontrar en este medio gente como Horacio, como Yanina. Ahora voy a hacer columnas de opinión seguramente, pero no voy a poder continuar. Por este año no, pero súper agradecido con las autoridades de la radio. No puedo, realmente no me da la vida, no tengo tiempo", explicó.

En aquel momento sostuvo que no tenía "tiempo" para seguir en El Observador, aunque al parecer si tiene un margen para buscar mejores oportunidades en emisoras mucho más importantes. "No tengo tiempo y las autoridades lo entendieron", dijo. Fue Yanina Latorre, ex compañera de Trebucq en la radio controlada por Majul, quien detalló que su ex colega estaba "con problemas personales bastante complicados". Tiene que ocuparse de su hija y me parece que cuando tenés tanto trabajo, hay que tener otros cuidados. Hay gente que prefiere trabajar y no le importa nada, se inmola por un programa, y hay gente como él que tiene que cuidar a su hija", contó.

Yanina Latorre aseguró que Majul es "insoportable"

Además, tal y como este portal señaló en esta nota, la panelista de LAM remarcó lo que ya es vox populi dentro y fuera del ambiente: "También hay que decir que Majul es un tipo intenso y exigente, que por ahí le da tres o cuatro meses y le dice 'tenés que volver', y él no puede volver. Faltó varias veces, en un momento faltó sin avisar. No está bueno".