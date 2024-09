Los Piojos, el regreso: Micky Rodríguez rompió el silencio y confirmó lo peor sobre la banda

Una dolorosa noticia para el mundo de Los Piojos fue confirmada por uno de sus protagonistas: Micky Rodríguez no participará de la vuelta de la mítica banda que se había confirmado hace pocos días. Si bien la presentación se realizará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, lo cierto es que no estarán todos.

"Hoy tengo una sensación de vacío", expresó Micky en su cuenta oficial de Instagram: "Volver a tocar con Los Piojos es algo que soñé y busqué hace varios años. Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás", empezó relatando.

Posteo de Micky Rodríguez

El bajista de la mítica banda explicó que atraviesa un momento de mucha dificultad personal por la decisión que tomó pero que, hasta en ese contexto siente el cariño de su gente pero también: "El respeto de la gente del medio y colegas y el amor de los amigos y de la familia que actúa como un calmante, como una caricia al alma".

Sin poder explicar las razones por las que n se hará presente los días 14 y 15 de diciembre, jornadas en las que sí se podrá ver al resto de la banda liderada por Ciro Martínez: "Ya habrá tiempo para contarles mi historia. Hoy no puedo. Transité este momento como pude", explicó y siguió: "Si mi silencio sonó como cómplice pido disculpas. Quise creer, quise confiar, me ilusioné al igual que todos. Usaron mi nombre sin nombrarme".

Antigua formación de Los Piojos

Aunque quiso, Micky no pudo ocultar su descontento con cómo fue organizado el regreso de la banda a los escenarios y deslizó la punta de lo que podría ser hasta un conflicto legal: "Nunca fui informado de la creación de la cuenta 'Los Piojos oficial', una cuenta de la cual no sé quién es el titular, quién maneja su contenido, nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban (no sé con qué motivo), nunca subí, republiqué ni di like a ninguna publicación que tenga que ver con un regreso".

En esa misma línea se quejó: "Me enteré por las redes al igual que ustedes que había un 'regreso', si se puede llamar así. Me enteré por las redes que el lugar iba a ser La Plata, me enteré por las redes las fechas", contó y su dolor se dejó ver: "Soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión. Ninguna. Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados".

Además, el histórico bajista expresó lo que verdaderamente le sucede: "Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco. Yo no me lo merezco ni nadie se lo merece", explicó y agregó con una mini amenaza: "Hoy no puedo decir mucho más pero ya habrá tiempo. Cuando este dolor pase, cuando me reponga voy a contarles toda mi historia del porqué de esta decisión. Toda. Después cada uno sacará sus conclusiones, ya que como siempre habrá muchas historias que escuchar", dijo sembrando el chisme.

En su publicación, Micky lo dijo clarito: "Necesito contarles que no voy a ser parte de lo que para algunos es un regreso. Con mucha tristeza, con inmenso dolor, pero necesito poder seguir siendo quien soy. Poder seguir mirando a mis hijas a los ojos, caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tavo, que no los traicioné a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso", explicó y terminó certeramente: "Más allá de todo soy Piojoso hasta que me muera, y eso es algo que nadie aunque quiera me va a poder sacar".

Micky Rodríguez, bajista de Los Piojos confirmó que no regresará con la banda

Así, Micky Rodríguez dejó entrever que no llegó a un buen acuerdo con el resto de la banda y mencionó a Gustavo Kupinski, más conocido como "Tavo" que murió el 4 de enero de 2011 en un accidente automovilístico donde también fallecieron su esposa e hija. La única sobreviviente es Lara, una de las hijas del matrimonio.

Reacciones

Hubo de todo menos detractores. Algunos de los mediáticos que comentaron la publicación fueron Clemente Cancela que dijo: "Sin vos no existen Los Piojos, Micky. Te bancamos siempre"; de la misma manera lo hizo Homero Pettinato que analizó: "Abrazo Miguel, y ojalá vuelvan realmente se los extraña y necesita mucho".

Algunos otros usuarios también comentaron la publicación de Micky Rodríguez: "¡Te felicito Miguel! No hay que traicionar los principios ni los ideales! ¡A veces ir a buscar algo perdido, es perder 2 veces! Te banco mas que nunca papá"; "Que desilusión tan grande, te bancamos siempre Micky querido. Sin vos no hay piojos. No pienso ser parte de esta mentira..."; "Es muy triste todo esto. Esperamos 15 años, merecíamos algo a la altura después de tanto tiempo. Son la banda de nuestras vidas y acompañan sentimientos y momentos. Gracias por poner el corazón por sobre el bolsillo. La desilusión es tremenda"; "Gracias por ahorrarme la emoción, el viaje y la plata en ver una banda que sin vos no es banda. Abrazo fuerte".