Lágrimas, mucha emoción y una gala con más homenajes que premios: cuánto midieron los Martín Fierro 2024

Telefe se ocupó de la transmisión de los Premios Martín Fierro 2024 y, por primera vez, se decidió realizar la entrega un lunes, en lugar del clásico domingo que siempre se eligió para la ceremonia. El encendido de la señal estuvo bastante alto, en comparación con noches anteriores que no podía alcanzar las dos cifras. La previa de los Martín Fierro arrancó muy temprano, desde las 17 horas comenzaron a mostrar los preparativos de los famosos y del salón para la entrega.

Ese segmento alcanzó 7.5 puntos de rating, mientras que en El Trece Poco Correctos hacía solo 2.8. El siguiente ciclo fue la Alfombra Azul de los Martín Fierro con 9.9 puntos de rating, frente a Ahora Caigo de Darío Barassi que midió 6.0 y Telenoche que alcanzó los 6.9 puntos. La entrega de los premios comenzó puntualmente a las 21 horas y se extendió hasta la 1:20 de la madrugada. El segmento hasta las 0:30 consiguió una buenísima marca: 17.8 puntos, seguido por un fragmento de 11.2 puntos.

Gran Hermano se llevó el premio a mejor reality

Finalmente, el final con el Martín Fierro de Oro con 8.3 puntos de rating. Durante toda la gala se vivieron momentos más que emotivos, como cuando se hizo un repaso de aquellos famosos que abandonaron este plano. Abel Pintos y Nahuel Penissi se subieron al escenario para cantar el tema "No me olvides", mientras de fondo aparecían los nombres y fotos de todos los actores, directores y demás miembros de la colonia artística que murieron en el último año.

Entre los actores se destacaron las presencias de Selva Alemán, recientemente fallecida, y de Claudio Rissi, que tan popular se hizo en el último tiempo con su rol en El Marginal. El video terminó con una imagen de Silvina Luna y una frase que ella misma dijo antes de su muerte: "Yo creo que en la vida tenemos varias muertes y pequeños duelos y la muerte creo que es un paso más". El evento también estuvo cargado de homenajes para todos los gustos.

Por ejemplo, el periodista Carlos Esteban Montero Fernández recibió un homenaje por su trayectoria. El productor fundó el famoso noticiero "Telenoche" en 1996. En el video conmemorativo se lo pudo ver en una entrevista donde relató: "Nunca se fue de mi corazón la posibilidad de hacer el primer programa propio". Además, en uno de los diálogos en tono sepia, Montero afirmaba que "la televisión está hecha para entretener como primer punto, y después, informar". Durante la gala, recibió la distinción su nieto, Charly Montero. El joven agradeció: "Es un orgullo. Mi abuelo fue y es mi inspiración y de mi familia, esta semana va a cumplir 91 años".

La ceremonia duró hasta altas horas de la madrugada

El segundo homenaje de la noche en la entrega de los Premios Martín Fierro 2024 fue para Cris Morena, la gran creadora de productos infantiles y juveniles que marcaron a varias generaciones. Santiago del Moro presentó un clip donde mostraron su trayectoria desde sus inicios en 1979. "Vine para seguir cambiando mi mundo, estar con gente joven llena de preguntas, me inquieta y me produce una curiosidad revolucionaria", se la escucha decir en el video.

Luego se pudieron ver imágenes de Cris en programas como "Amigos son los amigos" y "Jugate conmigo", y de sus mejores creaciones. "Chiquititas", "Verano del 98", "Rebelde Way", "Floricienta", "Alma Pirata", "Amor Mío" y "Casi Ángeles". "Pasé por algo muy fuerte y Aliados fue lo que me permitió cruzar mi dolor". Ahí nació Vive Ro, fue volverla a hacer vivir...", dijo al recordar a su hija Romina Yan.

Quien llegó de sorpresa del exterior fue su hijo Tomás Yankelevich, que le dedicó un cálido -y leído- mensaje desde el escenario: "El amor todo lo puede y acá estoy, acompañarte en un momento tan especial es un privilegio y no me lo podía perder. Tuviste infinidad de reconocimientos, pero lo lindo de este Martín Fierro es que es en casa... El respeto y amor incondicional a tu audiencia, sos única e irrepetible, te dan un premio a la trayectoria estando vigente con tu espacio de aprendizaje, Otro Mundo, y con un nuevo proyecto, Margarita. Con el pecho inflado de orgullo, te invito al escenario a subir el Martín Fierro a la trayectoria".

Lo cierto es que Cris Morena dio, tal vez, el discurso más largo de la noche. "Van a tener que aguantarme porque tengo mucho que agradecer, recibí 14 Martín Fierro, pero este es especial porque me honra como creadora. Para ese público querido, mi agradecimiento eterno. Gracias Gustavo Yankelevich por nuestra vida juntos. Gracias Romina, hija de mi alma, mi musa inspiradora siempre. Gracias Tomás y gracias a mis cinco nietos", fueron algunas de sus palabras en las cuales también hizo un repaso por sus proyectos.

Adrián Suar fue el último en recibir un homenaje en los Premios Martín Fierro 2024 y afirmó que este año "faltó la frutillita de la torta falta la ficción, faltan los actores". En ese sentido aclaró que la ausencia no refiere a las distinciones y continuó: "Espero que volvamos, no es fácil hacer ficción no por falta de talento, que sobra, sino por los costos". El reconocimiento al gerente de programación de la pantalla de canal Trece inició con un film de recuerdo con diversas personalidades como Papo, Juan Alberto Badía, sus series más destacadas y novelas: un recorrido por su carrera y las producciones más icónicas.

En el mismo video, repasaron los premios Martín Fierro recibidos con anterioridad por la productora, como Verdad o consecuencia, Gasoleros, Campeones, Son amores, Padre Coraje, Socias entre otras y los reconocimientos de oro. Al concluir el audiovisual se escuchó la voz del actor en off: "Tanto amor en esa productora, tanto cariño".

En el momento en que Suar subió a recibir el premio inició su discurso con humor: "Hola Susana" comenzó y continuó: "Había visto el video pero verlo ahora, con todos ustedes acá, me emocionó porque es parte de la historia de mi vida, una muy importante". "Tengo que agradecer profundamente por todo lo que me pasó. En principio a mi canal, El 13 desde que vengo corriendo tras un programa que se llamó Pelito y después La banda del Golden Rocket", reflexionó.

Además, destacó "a mi gente de Pol-Ka. Cuando arrancó tenía 20 y pico de años, fue un movimiento cultural y artístico de una gran inspiración artística. Estaban todos angelados. Hicimos más de 80 programas, muchos muy malos, pero muchos muy buenos". "Hoy Pol-Ka está en un compás de espera y espero que vuelva a abrir sus puertas", remarcó Suar.

Y explicó: "Más que productor me considero un hacedor". "Se lo dedico principalmente a los de mi especie que somos los actores, a quienes me enseñaron e hicieron brillar con esas ficciones enormes. Cuando empecé era muy joven y tuve que encontrar mi forma. Fue siempre desde el corazón entiendo muy bien a mis actores y actrices. Agradezco a la gente porque sin ellos no seríamos nada: uno es gracias a la gente. La televisión te da la posibilidad de entrar gracias a la gente. Yo soy la televisión que vi y todos los que estamos acá somos lo que vimos y nos inspiraron. Por eso es tan importante el efecto de inspiración". Para concluir, Suar agradeció a su PolKa -su abuela- y a sus hijos. "En algún punto voy a quedar en el recuerdo de la televisión argentina, no me retiré sigo haciendo cosas por 20 años más", finalizó.