Las nudes que Wanda Nara publicó y después borró: escándalo, burlas y vergüenza ajena

Todo empezó cuando Wanda Nara estuvo en el ojo de la tormenta porque su hija Francesca (10) fue protagonista de un video viral en la que se la veía conduciendo un buggy. La polémica fue tal que la Bad Bitch tuvo que salir a dar explicaciones pero le salió el tiro por la culata y publicó nudes por error.

La rubia, usó sus redes sociales oficial para postear una por una las fotos que demostraban que tanto su hija como otros chicos y chicas con las que pasó el fin de semana no habían salido de Santa Bárbara, el lujosísimo barrio privado en el que vive.

La publicación que Wanda mostró para certificar dónde estaba su hija

Estas pruebas dinamitaron las versiones que sostenían que su hija -fruto de la relación que tenía con Mauro Icardi- había salido por las calles conduciendo de manera peligrosa. Esto también era una respuesta para su ex que presentó el video como medio de prueba para quedarse con la tenencia tanto de Francesca como la de Isabella.

Sin embargo, las fotos que publicó de sus hijas escondían algo: se ve que la publicación era en realidad una captura de pantalla y allí se podía ver con total claridad que, en la galería había fotos muy subidas de tono de Wanda haciendo topless.

Wanda Nara se las mandó y publicó fotos haciendo topless

Minutos después de que se viralizó la situación, la compositora de "O Bicho vai Pegar", borró la publicación por dejarla totalmente expuesta al escarnio público de las redes a lo que también se sumó el hate y los típicos cuestionamientos.

Es que no sólo se la vio sin corpiño sino que también se vio que había una colección de publicaciones que muestran a la China Suárez acaramelada al lado de su ex... ¡La sigue muy de cerca!

Pepe Ochoa mostró que en la galería, Wanda guardaba fotos de la China con Mauro

Aunque la empresaria quiso borrar las evidencias, lo cierto es que varios usuarios descargaron la imagen y ahora quedará inmortalizado para siempre. Esta jornada no fue nada fácil para Wanda que también expresó su bronca por las presiones de su ex marido, Mauro Icardi: "Mis hijos están en el colegio hasta las 5. ¿Podés dejar de ser tan ridículo y hacer un drama que no existe? No pido dinero ni nada a cambio por que los mantengo SOLA ni existe ninguna ayuda económica y puedo demostrar las facturas que pago de todo y si dicen lo contrario que te muestren pruebas de algún depósito que no existe por parte de él", dijo y cerró contundente: "La violencia está denunciada y expuesta. Cada uno ve lo que quiere ver. Cuando tenga tiempo en su agende quizás priorice el pedido o cuidado de mis hijos o acuda a escuchar a los psicólogos que tuve que pedir al Juez, ya que también se negaba a que los menores tengan terapia".