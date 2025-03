Tini Stoessel reapareció infartante en medio de los rumores de reconciliación con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel dejó los escenarios de una manera intempestiva: se cortó el pelo muy corto, cambió totalmente su estilo y llevó a vibrar hasta lo más alto a su fandom con su último disco "Un Mechón de Pelo". Si bien la artista confesó no estar en su mejor momento, ahora parece haber remontado ¡y mucho!

La cantante se exilió por un tiempo en México donde no descansó ni un segundo, sino que grabó una serie que la tiene de protagonista y que se estrenará durante 2025 aunque todavía no hay certezas de cuándo.

Tini Stoessel en el desfile de Balmain

Lo que sí se supo -aunque no oficialmente- es que mantuvo una relación ¿sexoafectiva? con Young Miko pero esto no duró mucho: días atrás, circularon fotos de Tini con su ex novio, el jugador de fútbol Rodrigo De Paul.

Si bien la última reaparición de Tini en los medios de comunicación argentinos fue con una fantástica charla con Susana Giménez, esta vez, la cantante de "Muñecas" se lució en un evento de alta costura y se la vio como nunca antes.

Pelo largo hasta la cintura, un espectacular vestido negro con mitad de transparencias y un maquillaje que realzó su mirada profunda, Tini demostró estar a la vanguardia de la moda mundial.

Tanto orgullosa sintió de su reaparición, que mostró fotos de su look, de cómo lo preparó y de la noche que pasó en la presentación de la marca Balmain de su amigo el diseñador Olivier Rousteing con quien también la argentina tomó fotos.

Aunque todavía no hay certezas sobre qué ocurre con la vida amorosa de Tino Stoessel que parece tener su corazón dividido entre Rodrigo De Paul y Young Miko, de lo que sí hay certezas es de que no perdió su toque mágico para enamorar a todo su fandom con su presencia.