Las tortuosas confesiones de las ex de Daniel Osvaldo: abandono, cuernos, adicciones y agresiones

Hace dos días, los portales se llenaban de titulares después de que Daniel Osvaldo anunciara su separación de Daniela Ballester. Mucho se especuló sobre una presunta tercera en discordia que habría contactado a la periodista para advertirle que el ex futbolista tenía "sexting" con ella. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas.

Daniel Osvaldo habló de "depresión" y "adicciones".

El ex jugador de Boca grabó un video de aproximadamente diez minutos contando que sufre "depresión" y "autoestima baja", por lo cual se hundió en problemas de adicción que lo están perjudicando, así que atinó a hacer conocido su presente pidiendo "ayuda" a través de un relato escalofriante con lágrimas de por medio, pero que no logró convencer a muchas personas, incluidas a sus ex parejas y madres de sus hijos.

Es que en ese video en donde contó detalladamente el lamentable presente que se encuentra viviendo hizo mención a dos cosas en particular que llamaron fuertemente la atención, debido a que reconoció que su estado actual lo lleva a "alejar a la gente de su alrededor" y que no le dan "ganas" ni siquiera de estar con sus hijos.

Pero este último detalle que tiene que ver con el acercamiento a sus hijos dejó descolocada a muchas personas y principalmente a las progenitoras de ellos, que son las principales testigos de que el rockero no cuenta con ese sentimiento desde hace años. A decir verdad, Osvaldo es padre de Gianluca producto de su relación con Ana Oertlinger, de dos niñas que viven en Italia que son hijas de Elena Braccini y de Morrison, fruto de su relación con Jimena Barón y con ninguno de los cuatro mantiene un acercamiento fluido.

Jimena Barón, Daniel Osvaldo, Morrison y Gianluca.

Es por ese motivo que tanto Oertlinger como Barón salieron al cruce en sus redes sociales luego de ver el video dando a entender que el presente de Osvaldo no tiene que ver con algo de ahora, sino que siempre lo fue y nunca quiso acercarse a sus hijos. La primera en decirlo fue "La Cobra" quien dejó en claro que hace "10 años" se "ocupa sola" de Morrison.

"Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24 horas al día y siete veces a la semana de su hijo. El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones", escribió.

El descargo de la actriz.

Tan sólo una hora después fue el turno de Oertlinger, madre de Gianluca de 17 años, quien afirmó que el presente que vive hoy Dani "Stone" es algo que ya viene desde hace tiempo y que el abandono hacia su hijo fue previo a la debacle profesión a la que aludió el ex futbolista en su video.

"Por favor, dejen de llamarme. No voy a hablar en ningún medio. Mi historia la conocen desde 2013, el día que fui valiente y salí a hablar de lo que vivimos mi hijo y yo. Pre debacle profesional, adicciones y depresión. La historia ya era la misma. No hay nada que agregar. Gracias", expuso.

El descargo de Ana Oertlinger, madre de Gianluca, hijo que tiene en común con Daniel Osvaldo.

Es que claro, en el año 2013, cuando el romance entre Osvaldo y Barón se hizo público, Ortlinger denunció en una entrevista que Osvaldo había decidido abandonar a Gianluca y que lo único que hacía para estar presente era mandarle la cuota alimentaria. Y en esa misma línea, había criticado a la actriz por "no darse cuenta" de la persona que tenía al lado.

"Jimena ya lo sabía. Una persona que hizo lo que hizo con el primer hijo y no cambió, me parece que es muy difícil que cambie después... Vos estás viviendo un año con una persona y, ¿no ves que esa persona no levantó un teléfono para llamar al hijo? Y en ese año no conociste al hijo, me parece que hay algo que no va. No podés decir que no es abandónico", había lanzado en diálogo con Intrusos.

Ana Oertlinger, Gianluca y Daniel Osvaldo.

En ese momento la ex Casi Ángeles decidió utilizar su Twitter para responder dando a entender que todo ese relato era mentira y que Osvaldo sí se hacía cargo de los niños. "Siempre quise tener una familia numerosa. Por suerte no voy a tener que parir tanta veces porque mi pareja tiene tres hijos maravillosos que siempre mi casa va a ser la casa de ellos. Así será toda la vida. Pelotudeces no. Con los chicos no se debería joder".

Pero con el correr de los años y con el diario del lunes presente, se vio la verdad de la historia: la manipulación del cantante de "Barrio Viejo" era tal para con sus novias, que logró dividirlas y hacerlas pelear a todas aún sabiendo que lo que decían era verdad, que nunca se hizo cargo de los cuatro hijos que tiene.

Por consecuente, en cuanto cada una pudo abrir los ojos y darse cuenta de la realidad, la vida misma las comenzó a unir haciendo diversos planes para que al menos los hermanos puedan tener una relación sin tener que contar con el padre de por medio. Incluso, hace años que Barón decide invitar a Gianluca a sus vacaciones para que esté con Morrison y comentó más de una vez que buscará viajar con ambos a Disney para que pasen vacaciones con Victoria y María Elena, que son sus hermanas italianas.

Jimena Barón llevó al recital de Bizarrap a Morrison y su hermano Gianluca.

En dos entrevistas distintas, comentó que tiene una relación fluida con Elena, madre de las dos niñas, y que planean verse para que el lazo de hermandad que los une a sus hijos nunca se corte. "Nosotras estamos súper comunicadas. En su momento hablamos porque tenemos niños que son hermanos para toda la vida. Yo le cambié el pañal a su hija y las amo y extraño con toda mi alma. Estamos organizando ir todos a Disney para que se reencuentren porque yo soy así".

Y luego de esas declaraciones, a mediados del 2023 volvió a hablar en LAM haciendo hincapié que no es ella sola quien sufre el hecho de que su hijo no tenga un padre presente, sino que es la realidad que también viven el resto de las mamás. "El tema de los niños es otra cosa, somos tres madres que estamos todos los días a cargo de nuestros hijos. Nosotras queremos que los niños tengan a su papá presente como cualquier mamá. Primero por nuestros hijos y después porque a mí me aliviaría la vida contar con eso. Yo tengo un cansancio de estar sola con Morrison pero nada, toca".