Denuncian a Nicole Neumann por violencia psicológica contra su hija: la escalada con Indiana

El conflicto entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana Cubero ya lleva algunos años y tiene en el medio la relación de ella con su marido Manu Urcera, padre de su futuro hijo. Mientras que meses atrás debieron retroceder en una causa en la que había un audio con pruebas de gritos y maltratos, porque este estaba editado, ahora Fabián Cubero demandará a su ex por violencia psicológica y aseguró que cuenta con las pruebas para que avance en la Justicia.

"Confirmada la demanda por violencia psicológica", anunció el periodista Guido Záffora. "Ahí me estaban contando que esta demanda que se inicia mañana (por el viernes) ya se viene articulando hace algunas semanas, que tiene que ver con ciertos episodios que fueron sucediendo en el último tiempo. Habría pruebas -lo pongo en potencial- y mañana se presentarán a la Justicia", aseguró.

Si bien en los últimos tiempos la reconciliación entre Indiana y Nicole venía encaminándose, ya que habían pasado algo más de tiempo juntas e intercambiado algunas publicaciones en las redes sociales, la situación empeoró en el último tramo de la relación, de acuerdo a un detalle que no pasó desapercibido de una publicación de la menor en su Instagram.

"Un adelanto de lo que fue la producción para Sc Fitness. Excelente equipo, la pase súper lindo", escribió la menor. Entre los comentarios, hubo uno de su madre: "¡Qué linda!", la felicitó, acompañando las palabras con distintos emojis. Tras eso, también comentó Cubero. "Qué grande que estás mi amor. Son tan linda, tan buena persona. Te amo tanto", dejó escrito el papá.

La publicación de Indiana Cubero en donde ignoró la felicitación de su madre y saludó la de su padre.

Lo que más llamó la atención es que Indiana le contestó al ex futbolista con un "Te amo, pa", mientras que a Nicole no le respondió nada. "Este posteo, cuando se hace y no viene la respuesta del otro lado, también enciende las alarmas", confesó Záffora, respecto de la actitud de la joven que desde hace mucho tiempo vive con el papá, la mujer de él, Mica Viciconte, y su pequeño hermano Luca.

"Nicole descree de todo esto porque ella dice que ese audio está todo manipulado, que nunca existió eso, que tiene que ver con una exigencia del colegio hacia una hija por una situación en particular, como le puede pasar a cualquier madre", reveló el panelista de Intrusos sobre la tranquilidad que tendría al respecto Nicole.

Mica Viciconte, Fabián Cubero e Indiana Cubero, en una salida antes de que llegue Luca.

La actual demanda es la décimo cuarta entre ambas partes. La anterior había sido una causa que le realizó Cubero en reclamo de una cuota alimentaria, teniendo en cuenta de que Indiana vive con él. La noticia de la actual causa, será un duro golpe para una embarazada Nicole, quien volvió a retroceder en el restablecimiento de la buena relación con su primogénita.