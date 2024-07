¿Le hicieron el famoso te la debo? Zoe dejó contra las cuerdas a la producción de Gran Hermano

Zoe Bogach fue una de las protagonistas de Gran Hermano y, aunque muchos fanáticos del formato la denominaron "planta" por no destacarse como estratega, tuvo su momento de gloria cuando en mayo giró la llave número 64, entre las 200 opciones, puso en marcha un 0KM y lo ganó.

El día que Zoe Bogach ganó el 0KM

Y aunque en la casa mucho no hablaba, afuera cada vez que abrió su boca hizo temblar a la producción. En esta oportunidad, en su paso por Se Picó de República Z, habló por primera vez del auto que había ganado hace unos meses. Fue su ex compañera Florencia Cabera quien le pregunto al respecto y ella no dudo en contestar.

Zoe negó haber recibido su premio: "No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... Hay como un atraso en todo". Además, aseguró que ni siquiera la llamaron a firmar los papeles e iniciar así el trámite para retirar el auto. Y como siempre, Gaston Trezeguet salvó las papas a la producción: "Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque".

Zoe Bogach expone a Telefe

Disconforme con la defensa a Telefe, Bogach siguió exponiendo el mal manejo de los productores: "Llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron: 'Ah, no sé gordi, yo estoy de vacaciones'". La joven de 21 años no fue la única participante en denunciar este tipo de actitudes, ya son varios los hermanitos descontentos.

Además, algunos de los ex jugadores decidieron rescindir el contrario, como Juliana "Furia" Scaglione, una de las protagonistas que más millones le generó al canal.

Zoe Bogach se siente muy cómoda con su presente. Al salir de la casa se mudó sola y vive su sueño de influencer con presencias y múltiples visitas a programas. Sin embargo, espera su auto 0 kilómetro que la producción le prometió.