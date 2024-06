Le sacan la careta a Luciano Castro: la mentirita con la que engañó a Flor Vigna para estar con Griselda Siciliani

A principios de febrero, en un comunicado de pocas palabras y sin brindar detalles ni motivos, Flor Vigna anunció su separación de Luciano Castro tras dos años de amor y a pesar de que luego se los volvió a vincular, en los tres meses que pasaron nunca más se volvieron a mostrar juntos. Lo cierto es que a pesar de las razones que circularon por la ruptura, con el correr del tiempo se conoció la verdad: todo tuvo que ver con una infidelidad por parte del actor con Griselda Siciliani.

Ni bien Vigna anunció la separación, siempre fue ella la que habló de lo que había ocurrido diciendo que fue una relación de "mucho amor" y con un respeto total. Por su parte, Castro se preocupó porque los periodistas no lo llamen, ni los cronistas lo esperen afuera del teatro porque siempre prefirió llamarse a silencio ante cualquier situación y hoy, con el diario del lunes, se llegó a entender por qué lo decidió así: fue él quien traicionó.

Luciano Castro y Flor Vigna durante la entrega de los Martín Fierro 2023.

Hace pocos días salió a la luz: Castro y Siciliani confirmaron que están comenzando un vínculo amoroso y, a pesar de todo lo dicho sobre Sabrina Rojas, que se metía en la relación y no los dejaba ser tiene su pizca de verdad, ahora se conoció el verdadero motivo de la ruptura y tiene que ver con que la relación entre los actores comenzó cuando Castro todavía estaba en pareja con Vigna.

Días atrás, la ex participante de Combate aseguró que Castro se "mandó sus cagadones" sin confesar específicamente lo que había hecho y, cuando salió a la luz la confirmación del romance entre Siciliani y él, la bailarina confirmó que es algo que ya "sabía desde antes", sin explicar muchos más detalles. Además, aseguró que pudo "perdonar" pero con mucho "dolor", por lo que dejó una puerta muy abierta.

Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su romance

Por otro lado, en diálogo con LAM, terminó de confesar su verdad. El periodista le consultó acerca de si le sorprendía este principio de relación entre Castro y Siciliani tan rápido y a tan poco tiempo de su ruptura y Vigna explicó que no quería hablar del tema pero luego de insistirle un poco, lanzó: "Pueden hablar de todos los mensajes que se mandaban cuando estábamos de novios... de todo eso es mejor que hablen ellos".

A decir verdad, ninguno de los actores quiso hablar al respecto y luego de esa potente declaración de Vigna, la ahora cantante expuso que ya no quiere hacer hincapié en el tema ni estar vinculada con esa relación. Incluso, aclaró que tenía pensado lanzar una canción que escribió hace muchos meses a raíz de una historia inventada por ella, pero tuvo la mala suerte de que le suceda en la actualidad y se vuelva real: un amor infiel. En consecuencia, aclaró que no la publicará para no recibir críticas ni que las personas piensen que todo lo que hace es en dedicatoria a "sus ex".

Flor Vigna

La gran excusa

Aun así, en el mientras tanto, la ex novia de Nicolás Occhiato decidió marcharse de viaje para que su imagen deje de resonar en todos los medios por la infidelidad de Castro y aprovechando eso, el periodista Juan Etchegoyen ventiló mediante Mitre Live la excusa que le había inventado el actor de 50 años a Vigna, cuando ésta misma lo descubrió siéndole infiel.

Luciano Castro engañó a Flor Vigna con Griselda Siciliani.

"Lo que a mí me han contado es que cuando Flor descubre que él estaba en demasiado contacto con Siciliani, puso una excusa que Flor le creyó en su momento. Le dijo que estaba en plena creación de una obra de teatro y que por eso hablaban tanto, que estaban armando un proyecto artístico", indicó Etchegoyen.

Seguido a eso, el periodista confesó que no Luciano Castro no sólo inventó esa excusa sino que también, la manipuló para que no se ponga "celosa" de algo que evidentemente estaba pasando. "Incluso, Luciano, ante las preguntas de Flor, le habría dicho algo así como 'no te hagas la cabeza al pedo'", comentó.