Granata y la relación del Ogro Fabbiani con su hija Uma: "Le pasa $60 mil por mes y no le habla hace 4 años"

La relación entre Cristian "El Ogro" Fabbiani y su hija Uma, fruto de su romance con Amalia Granata, no está pasando por su mejor momento ni mucho menos. De hecho, el ex futbolista estuvo en boca de todos el año pasado, luego de que trascendiera que no participó del cumpleaños de 15 de la adolescente por expreso pedido de ella. "Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. La vida siempre es justa para el que dice la verdad", fue el mensaje que lanzó por aquel entonces y que, lógicamente, tenía como destinatario a su ex. Pero las cosas para el actual DT de Deportivo Riestra comienzan a complicarse.

Amalia Granata despidió en el aeropuerto a Uma Fabbiani.

Y es que en las últimas horas, la diputada por la provincia de Santa Fe no sólo reveló que El Ogro mantiene una importante deuda económica con ella, sino que además destacó que el ex River solamente le pasa 60 mil pesos por mes de cuota alimentaria y que durante los últimos 15 años fue ella quien asumió todos los gastos. "¿Querés que te diga cuánto pasa? 60 mil pesos por mes. Hasta hace un par de meses eran 30 mil", disparó Granata en Desayuno Americano, sin ningún tipo de clemencia.

Según explicó, no hizo este reclamo público antes porque tenía como objetivo priorizar la salud mental, tanto la suya como la de su hija. "Si no, ella iba a ver la guerra que hay entre padres por plata. Lo que él me pasa ahora es mínimo, para que quede asentado en la Justicia", agregó la legisladora, quien además admitió no estar al tanto cuánto gana actualmente Fabbiani como director técnico de Deportivo Riestra. "La salud mental de mi hija vale más que la cuota alimentaria", remarcó.

Lo cierto es que Granata aseguró que la deuda que mantiene El Ogro no sólo es muy grande, sino que además está expresada en dólares. "Obviamente yo me encargo de la comida, casa, obra social, que tiene una bastante buena UMA, todo, viajes, Uma ahora está haciendo muchos intercambios escolares con la escuela, también lo pago yo; o sea hace 15 años que pago yo, pero la salud de mi hija, la mental, vale más que esto. Hace 3 o 4 años que padre e hija no se hablan", sentenció.

El "Ogro" Fabbiani junto a su hija, Uma Fabbiani.

Recordemos que el año pasado, después de años de espera, Uma festejó a todo trapo su cumpleaños de 15 en un salón ubicado en Benavídez, con todos los lujos y detalles, totalmente preparado por su madre. "De hecho yo me acuerdo que el año pasado fue la fiesta de quince y ella no lo quiso invitar. Él pensaba que era por canje la fiesta y le dijo a Uma ´pero si tu mamá tiene canje´ y ella le contestó: ´No mi mamá, hace dos años papá que está juntando para pagármelo´", recordó Amalia.

Uma Fabbiani celebró su cumpleaños de 15 junto a su madre Amalia Granata.

En ese momento, la joven adolescente había declarado que no mantenía una relación con su padre, situación que hasta el día de hoy se mantiene y ahora se saben algunas de las razones. "Yo sé que esto es un tema que a él lo exaspera, el tema de la cuota alimentaria, y ese odio que a él le agarra hacia mí, si yo ahora se lo reclamo, después lo traslada a la hija y es lo que yo no quiero", concluyó la diputada en el ciclo de América, graficando cómo es el vínculo que El Ogro hoy mantiene con su hija.