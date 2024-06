El fallido tirito de Sofía "Jujuy" a De Paul y la pulseada con Rocío Robles en el festejo del futbolista

El fin de semana pasado, el país se revolucionó con la llegada de los campeones del mundo al país de cara a la Copa América y el mega festejo de cumpleaños de Rodrigo De Paul por sus 30 años. Sin embargo, no todo quedó en lo deportivo, sino que la verdadera revolución fue en la noche del sábado en un íntimo boliche para famosos ubicado en Puerto Madero, en el cual se comenzaron a instalar rumores de amor y pasión que vincularon a ciertos futbolistas: el cumpleañero y Alexis Mac Allister.

Bizarrap, Tobías Medrano (La T y La M), Enzo Fernández y Rodrigo De Paul en el cumpleaños.

La semana comenzó con la noticia de que Mac Allister le había sido infiel a Ailén Cova con la modelo y ahora periodista, Rocío Robles. Sin dudas que la primera mencionada en esta cuestión fue Cami Mayán con el lema de "todo vuelve", pero más allá de eso, los usuarios de las redes sociales -principalmente de Twitter (X)- le recordaron a Cova que, quién engaña a su pareja una vez, lo hace muchas veces más.

Asimismo, el representante del mediocampista le escribió de manera desesperada un mensaje a Ángel De Brito a modo de "comunicado" para "desmentir" la cuestión y le dejó en claro que nada de todo lo que estaba circulando sucedió, sino que Robles sí se había retirado de la fiesta para pernoctar con alguien pero esa persona no era Mac Allister, sino que era el "anfitrión" de la noche. Es decir, De Paul.

Ailén Cova junto a Alexis Mac Allister.

El conductor de LAM hizo visible aquel mensaje enviado vía WhatsApp y a partir de ese momento, Mac Allister se hizo a un lado y todas las flechas señalaron al ex de Tini Stoessel por tener aquel supuesto affaire con la ahora conductora de ESPN. Incluso, hasta Cami Homs fue consultada por aquel vínculo, dado que con Robles se conocen por su carrera de modelaje. Ante esto, respondió: "Me parece genial. Es una bomba ella. Los felicito, más a él que a ella. Creo que hacen linda pareja, pero no voy a hablar de esto".

Es todo un hecho que De Paul no romperá el silencio porque nunca busca hacerlo, pero Robles sí habló cuando las cámaras se toparon en su camino. La ex bailarina de Showmatch aclaró que con Mac Allister no pasó nada y que de hecho se fue temprano a dormir, pero con el futbolista del Atlético de Madrid dejó las puertas abiertas: "De Paul entiendo que está soltero, yo también estoy soltera, pero de todas maneras no me gustan que me vinculen con alguien que no. Porque no, ¿para qué?".

Rocío Robles.

Más allá de los mencionados y que asistió la mayoría del plantel de la Selección, también hubieron muchas personas de la farándula que como tales se volvieron "cholulas" por tener a los futbolistas tan cerca. Si bien la principal mencionada fue Robles, quien también asistió y quiso llevarse su premio fue la mismísima Sofía Jujuy Giménez, pero no le salió.

Así lo dio a conocer De Brito en LAM, indicando que Jujuy intentó poder pernoctar con De Paul, quien fue sin dudas la tentación de la noche, pero a pesar de sus indicios y de sus ganas, no pudo y quien se lo quitó de sus manos fue nada más ni nada menos que Robles, con quien compartió pista en el Bailando por un Sueño.

Jujuy desmintió los rumores con De Paul.

"Ella se quiso levantar a De Paul. Hubo algo ahí", confirmó el conductor mientras dialogaban sobre la tan mencionada noche. Asimismo, indicó: "Robles no se fue con Mac Allister. Alexis se fue 3:45 de la madruga, primera presa. Como De Paul no enganchó con Jujuy, Robles avanzó y se fue con Rodrigo".

Si bien no se aclaró mucho más sobre las intenciones de Jujuy con el ex novio de Cami Homs y padre de Francesca y Bautista, ya que sólo quedaron en ganas pasajeras, la modelo rápidamente publicó un breve descargo en sus redes sociales para no quedar pegada a aquella información trascendida. "No inventen porfi, estoy muy bien y muy tranquila", escribió.

Sofía Jujuy aclaró en sus redes su intento de seducción a De Paul.

Lo cierto es que hasta el momento la única persona de todas las involucradas que se animó a hablar fue Robles, ex novia de Tyago Griffo, indicando que tanto ella como De Paul están "solteros" pero que aún así, no pasó nada entre los dos. Ahora, sólo resta saber cómo fueron esos indicios por parte de Jujuy y si finalmente pudo escapar de la fiesta con otro hombre en cuestión.