"Lloro desde que nací": el detrás de la masiva catarsis del Duki en El Monumental

El jueves por la tarde, en las horas previas a realizar un hecho histórico en Argentina a través de su música, Duki se subió a una tarima para brindar una conferencia de prensa y en la misma demostró un sentimiento que nunca antes había mencionado: la angustia. En eso, explicó el miedo que teme al saber que después de realizar dos shows en River no le quedará más nada por hacer y en un ataque de llanto se retiró sin más palabras. Sin embargo, para seguir expresando todo lo que le sucede a diario, eligió su propio escenario frente a 90 mil personas en donde ratificó que "estar triste no es de cagón".

Duki se emociona en su show en River

Cuando a Mauro Lombardo le consultaron qué más le quedaba por hacer luego de brindar dos shows en el Estadio Monumental, él respondió con total sinceridad y dejó entrever la tristeza que le ocasionaba pensar en eso. "Uno ya vive tan rápido y de repente tengo 27 años y ya hice los River y cuando me pregunto qué sigue ya no tengo respuesta, entonces eso la verdad me genera bastante angustia", dijo.

Y remarcó: "Me pone un poco mal porque es sentir que todo ese recorrido todo de repente se te fue. Me da un poco de miedo el hecho de quemar tantas etapas que ya no haya un siguiente paso. Trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria; porque si llegas a un momento que cualquier cosa que querés la tenés, no existe el margen de frustración, no existe motivo para ser feliz, no existe motivo para levantarse porque ya tenés todo".

Sin poder finalizar la conferencia, el creador de Modo Diablo se levantó de la silla, quebró en llanto y se retiró. Las redes y los medios de comunicación estallaron mostrando la tristeza que escondía Duki y que nunca se había animado a mencionarla. A raíz de eso, el sábado, en su primer show frente a las 90 mil personas que agotaron las entradas para verlo, decidió hacer foco en aquel momento y hablar sobre aquel sentimiento que muchas personas intentan ocultar.

Duki en River

En un principio, mencionó que en las horas previas al show debió retirarse de una conferencia por mostrar su tristeza. "No importa cuánta plata tengas, lo que importa es cómo te sentís por adentro. Si estás triste, háblalo, contalo, decíselo a la gente. No tengan miedo de estar triste. Estar triste es lo que te hace fuerte. Yo soy hombre y lloro desde que nací y viví triste toda mi vida y gracias a eso me hice fuerte", comentó.

Mientras sus fanáticos se rompían las manos aplaudiéndolo y ovacionándolo, él continuó: "Así que toda la gente que dice que piensa que llorar y estar triste está mal, son todos unos cagones y no tienen huevos. Yo lloro, yo estoy triste, me la banco y salgo adelante. Si tienen problemas de ansiedad; problemas mentales, la forma es salir adelante. Loco, la vida es una y es hermosa, te lo juro".

"A veces parece difícil, hay gente que la tiene más difícil que los demás y es la verdad, pero esas cosas te hacen más fuertes. Y si la peleas, el mérito va a ser el doble. Si tienen un sueño o les gusta algo, peleen por eso, y si tienen que llorar, lloren. Si están tristes lo dicen y si alguien les dice que son cagones, le dicen: 'Cagón sos vos por no querer mostrarlo, gil'", cerró.

Duki en River

Pero más tarde, volvió hacer mención no a la tristeza en sí, sino al agradecimiento por todos los que estaban ahí, dejando en claro que él se considera uno más del montón y que tener un poderío económico o fama no lo hace ni mejor, ni peor persona. "El argentino es muy soñador y muy trabajador y eso nos hace fuertes. Ese es el motivo por el cual me eligieron a mí también, porque ustedes se dieron cuenta de que yo era uno como ustedes y yo no me voy hacer el rockstar, yo soy Mauro Ezequiel Lombardo, soy igual que todos ustedes y este es el chiste y la gracia de todo esto. Que yo esté parado acá es porque ustedes me eligieron porque los represento y porque todos somos lo mismo y estamos en igualdad de condiciones más allá de lo económico y lo que no".

"Si tienen un motivo, un sueño, peleen por eso. En Argentina llegamos lejos porque somos trabajadores y soñadores y esa es la realidad. Muchas gracias por elegirme. Por darme este lugar. Si ustedes no me lo daban no me lo iba a dar nadie. No hay nada más gratificante que sentirme bien en mi casa, yo los amo con mi vida", expresó.

Si bien aquellos discursos sucedieron el sábado en lo que fue su primera fecha y en donde admitió que apostó con el cantante MKS que no iba a llorar ni emocionarse por demás, el domingo, ya siendo su último show en River, también quiso dejar un mensaje de concientización, aunque no pudo contener las lágrimas al hablar del proceso.

"Ustedes tienen que ser buenas personas porque son el futuro. La famosa generación de cristal que viene ahora es una generación mucho más sensible, eso es lo que pasa. Le llaman la generación de cristal por la sensibilidad pero a ellos les digo que no tengan miedo de fallar. Los errores te hacen fuerte. Yo los veo y lo veo en la gente que nació con redes sociales y tal vez están viendo a una persona por redes sociales que está cenando en el mejor lugar, que está de viaje en Europa, pero esa persona que sube esa historia, no vive todo el día feliz. Probablemente está más triste que vos", planteó.

Le llaman la generación de cristal por la sensibilidad pero a ellos les digo que no tengan miedo de fallar. Los errores te hacen fuerte"

Y en esa misma línea, agregó: "Entonces, lo que ven en las redes sociales no es cómo es, el mundo real es difícil y aprueba de errores se hacen los guerreros. A toda esa gente que tiene problemas, que piensa que no van a salir adelante, les digo: sean guerreros, luchen, y todos tratemos de ser un poquito mejores personas. Yo se lo digo a la gente que está en este estadio y sabe los códigos que manejo. Si todos somos un poco mejores personas, el mundo va a ser mejor".

Duki en River

La ovación constante nunca faltó, los aplausos se hicieron notar, los flashes vivían encendidos y sus fanáticos apasionados, vivieron cada canción como si fuese la última. Duki no evitó las lágrimas, al contrario, las hizo notar. Cuando dio aquel mensaje, cuando se subió Modo Diablo al escenario y cuando le tocó cantar una de sus últimas canciones en el cual más del 90% del estadio encendió las luces de los celulares. Por eso mismo, llegando al final, simplificó todas sus palabras en un solo hecho: su signo del zodíaco. "Espero que lo hayan disfrutado, capaz soy muy redundante, mil disculpas. Soy muy sensible, soy de cáncer".

El joven que comenzó rapeando en diferentes plazas de Buenos Aires y que después escaló hasta la competencia de freestyler "El quinto escalón" y hasta apostó para ser el primero en el que haga de ese género un nuevo ritmo, no olvida ni olvidará sus raíces dentro de la música que fueron nada más ni nada menos con sus dos amigos Ysy A y Neo Pistea generando lo que fue "Modo Diablo".

Ir a un recital de Duki probablemente sea también un sinónimo de querer escuchar canciones de lo que supo ser aquel trío que conquistó los corazones y que fue pionero en hoy tener este nuevo género musical. Por eso mismo, el creador de Givenchy apostó a volver a subirlos al escenario y en lo que fue su segunda fecha dentro del Monumental, Modo Diablo renació con miles de fanáticos viviendo a flor de piel todo lo que estaba sucediendo.

Después de cantar la primera canción los tres juntos, el actual novio de Emilia Mernes hizo una pausa y contó la importancia de este grupo y cómo marcaron su vida. "Cuando yo me pegué sufría de pánico escénico entonces le pedí a estos dos desquiciados a que me acompañen por la vida y no sólo les robé todas las esquinas sino que ellos aceptaron subirse a tocar bajo el nombre de 'Duki' sólo para acompañarme a mí, privando su carrera individual y eso se lo voy a deber toda la maldita vida", comentó.

Modo Diablo en el Estadio Monumental

"Cuando yo no estaba apto para subirme a un escenario ellos me acompañaron y estuvieron ahí. A ellos les debo todo. Cuando nadie creía en esta mierda estábamos nosotros tres solos y yo les juro que nadie llenaba ni un lugar de 20 personas haciendo esta mierda. Y nosotros nos miramos y dijimos 'lo vamos hacer' y un día lo estamos haciendo gracias a ustedes, los amamos", cerró.

En plena euforia, Ysy A pidió un minuto para dedicarle unas palabras a quien más allá de ser colegas considera su amigo y lo definió como un "representante" de su género. "De parte de toda nuestra generación, gracias y felicitaciones por ser el artista más grande de toda nuestra era. Gracias por ser el representante más grande que tienen los pibes hoy en nuestro país que tienen un sueño, que quieren vivir algo grande y vos sos el referente más grande para cada uno de esos pibes de esas pibas. El representante más grande de los soñadores. Esto es así. Y otra cosa, es el primero en nuestra generación en llenar el Estadio de River en dos ocasiones. El más grande", planteó. En ese momento, Duki rompió en un llanto totalmente conmocionado y tanto Ysy como Neo Pistea corrieron a abrazarlo al grito de "te amo".