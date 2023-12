Insultos, amenazas y el famoso "que Dios te lo pague": la escandalosa salida de Cande Tinelli y Coti en Madrid

Candelaria Tinelli y su pareja Coti Sorokin quedaron en el ojo de la tormenta mediática luego de que tuvieran un conflicto en un restaurante de Madrid, del cual se fueron sin pagar las copas de vino que habían tomado mientras "amenazaban" con escrachar al dueño del lugar que les había pedido que se fueran del establecimiento. La salida estuvo marcada por los insultos del músico, lanzados al aire, según registró un ciudadano local, quien relató el hecho en sus redes sociales.

Los tuits del español que detectó a Cande Tinelli y Coti Sorokin en un restaurante de Madrid

"Estamos cenando en Lamucca y tenemos a dos argentinos sentados al lado. Ella una tía espectacular con tatuajes por todos lados en sus veintitantos. Él un escombro en los 50 con unas pintas impresentables. En la mesa, dos copas de vino", expresó en el inicio de su relato el español. "Se presenta el camarero y les pide que se vayan. Que llevan tres horas y no han consumido nada y que la mesa está reservada a las 9 a otra pareja", reconstruyó.

"Él dice que es famoso, que tiene millones de seguidores y que no se mueve de la mesa. Yo dejo de mirar los tatuajes de la tía y me centro en 'cachoescombro'. Evidentemente me posiciono en el Camarero's Team. Y me quedo expectante por si se escapa un puño", reveló el usuario de X que presenció lo que se vio en el restaurante.

La segunda parte del tuit en el cual el español identificó a Cande Tinelli y Coti Sorokin como protagonistas del escándalo.

"Llega el gerente a pedir educadamente que se retiren y cachoescombro -como bautizó a Coti el español- les dice que no paga las copas de vino que están bebiendo. Milola les pide por favor que se relajen. Ella pide disculpas con la mirada. Él dice que va a publicar una mala reseña del sitio", describió.

Y siguió: "Se marcha con cajas destempladas insultando a todo Dios". "Luego me entero quién es. Se llama Coti. Al parecer. Muy famoso en su casa a la hora de comer. Tanta gloria lleve como paz deja", concluyó el tuit del usuario de España.

La versión que dio el anónimo tuitero, se condice en parte con lo que contó Cande en sus historias de Instagram. Es que la hija de Marcelo, fue contundente en las críticas hacia el local gastronómico y donde llegó a explicar la razón por la que decidieron marcharse del lugar sin pagar.

Las historias donde Cande Tinelli protestó contra el restaurante madrileño.

"Lamucca. El peor sitio de Madrid con la peor atención. Te echan de la mesa aunque consumas. Me tienen podrida estos lugares berretas que se creen y flashean estrella Michelín. No vengan. Empecemos a viralizar la falta de educación cuando uno encima paga por un servicio y un momento placentero", protestó Candelaria.

"Nos echa el viejo, trató mal a una mujer con un bebé. Un desastre Lamucca. Es un pucho mojado, infumable", acusó la hija del conductor, sin pelos en la lengua. La hija de Soledad Aquino hasta subió una foto del presunto dueño del restaurante, a la cual le dejó el epígrafe de "maltratador" debajo de ella.

"Maltratador": así se refirió Cande Tinelli al dueño del restaurante madrileño Lamucca.

Las razones por las que la pareja decidió hacer un "que Dios te lo pague" e irse del restaurante, ya fueron expuestas. Si la cosas son como cuenta Cande, es un hecho que la atención dejó mucho que desear. Pero ojo, eso no quiere decir que sea una actitud que permita hacer un escándalo de escala internacional, que además se transforme en una mancha más en el prontuario de las y los argentinos en el mundo.