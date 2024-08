Lucía la acusó de generar "odio" contra sus sobrinos y Cata le salió al cruce: "No te hagas la pelotu..."

A pocos días del escándalo de infidelidad que surgió entre los ex integrantes de la última edición de Gran Hermano, luego de que Lucía Maidana se bese con Nicolás Grosman, cuando este todavía estaba en pareja con Florencia Regidor, la tensión volvió a subir de nivel. Es que mientras que Catalina Gorostidi ya se había encargado de defender a la joven de Lomas de Zamora, ahora se defendió de las acusaciones que le hizo la salteña de fomentar el odio contra sus sobrinos.

"¿Así que ahora yo tuve que ver con todo el 'hate' ese masivo de difusión de fotos de los sobrinos y cosas así? Ni idea. Lucía estás muy equivocada. Te lo digo por acá porque te quise llamar y me bloqueaste el teléfono. Tampoco entiendo por qué, si estás tan segura de lo que decís", cuestionó Gorostidi en un video en las redes sociales.

"A mí no me vengas a decir eso porque sabés muy bien todas las veces que te defendí. Te sentaste en Se Picó cuando pasó lo de 'La Chula', a mostrar todos los chats del grupo, y ahí estuvo ok, y cuando mostraron lo tuyo, todo mal", cuestionó la pediatra. "No te hagas la pelotuda conmigo porque sabés muy bien lo buena que siempre fui con vos, Lucía. Entonces, cortala, porque sabés muy bien cómo son las cosas en todo. Literalmente en todo", amenazó.

"Yo me hago cargo de lo que yo digo, no me voy a hacer cargo de lo que pueda llegar a decir una cuenta de fans o algún fan mío", detalló en una suerte de reconocimiento de que la campaña que mostró a los menores existió. "Obviamente, como creo que vos tampoco te vas a hacer cargo de las cosas espantosas que tiraron, por ejemplo, lo de 'El Chino' (Martín Ku)", contrastó.

Nicolás Grosman y Lucía Maidana cuando estaban en Gran Hermano. Ella entró a hacer campaña por él.

"Yo creo que, si tenés dos neuronas en la cabeza, vas a entender lo que soy yo como persona, que sabés muy bien las veces que te he defendido en todo, a la hora que sea te he atendido el teléfono y te he escuchado siempre, y te he disculpado un montón de cosas que se te han escapado, o te has reído", recordó Catalina. "No, yo no fomenté el hate. Yo defendí a mi amiga de algo que para mí estuviste equivocada. Como te lo dije por WhatsApp, porque no tengo nada que esconder", añadió.

"Te iba a llamar por teléfono y te iba a decir: 'Mirá, estás equivocada'. Pero me bloqueás. ¿Por qué? Ni idea. ¿Será que tenés el culo sucio? Culpa tuya, mía no", concluyó Gorostidi. Antes había lanzado un tuit con palabras similares, el cual borró tras arrepentirse de alguna de ellas. "Bueno, como todos saben, siempre defendí a Lucía. Porque era una persona que quería en estos momentos después de ver las pelotudeces que salió a decir sobre el 'el hate' es culpa mía. Le escribo que tenemos que hablar y me bloquea. Ok, Luchi. Hablaremos por TV", escribió en X (ex Twitter).

Antes Maidana había hablado en el streaming de Telefe y había reconocido que no sabía por qué Gorostidi había fomentado el hate. "Cata, tuviste que ver con esto y lastimaste un montón de personas. Y no estás tomando dimensión de lo que hiciste. Hayan sido tres tuits pedorros, ella y las otras personas llevaron a esto", acusó.

"Siento una responsabilidad zarpada. ¿Sabés lo que es que te amenacen a tus sobrinos? Son lo más lindo que tengo en la vida, y que vengan a decir que van a difundir fotos. Mis hermanas más grandes no están enteradas de esto tampoco. Por eso me enojo tanto con mis compañeros", agregó en relación a lo que sufrió en las últimas horas.