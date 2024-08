Nazarena Vélez reveló la traición de su hijo, Chyno Agostini: contundente decisión

Como un ave fénix, Nazarena Vélez supo resurgir de las cenizas. Los continuos problemas familiares no sólo se expusieron en los medios, sino que además la hicieron más fuerte a nivel personal. Recientemente, la mediática rompió el silencio y confesó el difícil momento que atraviesa con uno de sus hijos, fruto de su antigua relación con Daniel Agostini.

En su paso por LAM, la panelista contó la tensa situación a la que se vio sometida por culpa de su hijo Gonzalo Agostini, más conocido artísticamente como Chyno: "(Daniel) Agostini me mandó un telegrama para que no hable. Me mandó una carta documento el otro día... me dijo que 'si hablaba algo acá, nos iba a mandar una carta documento a mí y a todos'. Lo hizo después de 20 años... es como que retrocedí", advirtió. Ante la noticia, el conductor del programa, Ángel De Brito confesó que no tiene miedo a las amenazas de la ex pareja de su colega y prefirió enfocarse en la relación que mantiene esta con su hijo.

Dolida, Nazarena Vélez contó los detalles más tristes de su conflicto familiar

Nazarena se vio traicionada por uno de los suyos y tomó una drástica decisión: "No se enojó, yo me enojé. Me enojé con él porque le fue a decir a Daniel algo que escuchó. Le dije: 'estamos viviendo juntos y hacés que tu papá me mande carta documento. Estamos todos locos'", ratificó. La molestia de la mujer es tal que decidió cortar la comunicación con el chico de 26 años.

Ante la consulta de De Brito sobre el contrato que habría firmado su hijo, Vélez fue contundente y se mostró indiferente ante la posibilidad de que este sea parte de la nueva versión del Cantando por un Sueño: "No sé porque no me hablo", indicó. A lo que el conductor quiso saber más al respecto: "¿O sea estás sin contacto con los Agostini?". Ante la consulta del comunicador, al angelita no tuvo problemas al revelar detalles: "Sí", respondió dejando en claro la conflictiva situación que atraviesan como familia, tanto con su ex pareja como con su hijo, quien lleva tatuado "Nazarena" en honor a su madre en su cuello.

El Chyno Agostini traicionó a su mamá

Esta no fue la primera vez que el cantante inicia acciones legales contra alguna persona. Fernanda Iglesias, otra panelista de LAM, fue la encargada de exponer más detalles sobre la situación legal de Agostini, afirmando que el referente de la música tropical enfrenta seis juicios con sus músicos por presuntos maltratos y comentarios despectivos: "Les decía cosas como 'ustedes deberían pagarme para tocar conmigo'", comentó ante sus compañeros y la audiencia.

Esta nueva situación deja en evidencia, que la buena onda que intentaba tenerla ex pareja quedó en el pasado, y remontaron a los viejos tiempos donde su vínculo era tormentoso. Ahora, un nuevo participante se sumó a la escena y eligió partido. El Chyno Agostini apostó a su papá contando los secretos de su madre Nazarena Vélez y alejándose de esta.