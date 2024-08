Flor Regidor dio detalles escabrosos sobre Nicolás Grosman: infidelidades e ilegalidades

En los últimos días, Flor Regidor y Nicolás Grosman se colocaron en el ojo de la tormenta. Tras salir a la luz la infidelidad del joven hacia su novia, con una ex compañera de Gran Hermano, fue imposible parar la exposición de nuevos detalles. Recientemente, la influencer rompió el silencio en un stream y confesó cómo se siente tras el comunicado que sacó su ex novio.

"Desde el día uno que firmamos contrato para entrar a Gran Hermano sabíamos que nuestra vida iba a ser expuesta en todos los momentos y que lamentablemente cada cosa que pase iba a ser pública. Es por eso que me dio la necesidad de aclarar esto: con Nico desde el día que salió charlamos de lo que quería cada uno y siempre le di lugar a que él decida lo que quiera hacer conmigo", escribió la ex hermanita luego de que se filtrara el engaño. El tercer finalista del reality show no se quedó atrás y dio su versión: "Con respecto a lo sucedido, que es de público conocimiento, quiero aclarar que los hechos no fueron ni son como se están diciendo", escribió en la aplicación de notas del celular con capturas de conversaciones incluidas, donde niega haber sido infiel. Luego reconoció que su relación había terminado el día anterior a lo sucedió, a las 15 horas exactamente.

La historia de amor entre Nicolás Grosman y Flor Regidor llegó a su fin

Recientemente volvió Regidor volvió a romper el silencio en una entrevista telefónica: "Cada vez que veo más cosas me duele más los ojos. La realidad es que estuve para el ort..., al punto de no poder levantarme de la cama, y cuando vi que subió las capturas, mi tristeza pasó a ser una decepción. No me lo merecía", se la escuchó baja de ánimos. Por su parte, la modelo esperaba unas disculpas públicamente por parte de quien fue su pareja, algo que no sucedió.

Flor se indignó al ver el manejo que tuvo Nicolás, quien no le pidió permiso para exponer una conversación que mantuvieron en un ámbito privado, en el contexto de una discusión de pareja: "La conversación es de una persona que está enojada, que esta triste, de decir siempre lo mismo y claramente no lo estaba dejando. Se entiende que es estoy re caliente, por favor, basta", concluyó, advirtiendo que no es legal. Con un palito para quien la engañó y su ex compañera de Gran Hermano, la joven fue lapidaria: " Tengo la psiquis tranquila y duermo en paz. Que sigan hablando ", fueron sus últimas palabras.

La versión de la tercera en discordia

En modo de fiesta, con una canción de Emilia Mernes, Lucía Maidana llegó al programa Nada que no Sepamos, programa de Luzu TV: "Voy a ser cortita. No voy a fingir demencia", comenzó diciendo, con chistes de los conductores de por medios. Según su versión hubo desinformación respecto a su supuesta noche de pasión con Nicolás, al igual que piensa que se metió gente que anda tuvo que ver, lo cual la terminaron complicando.

Aunque sigan en tendencia en X, la salteña dio por terminado el tema entre los involucrados: " A mí lo que me afecta hoy en día es el hate ", confesó mientras el Chino Leunis le comentó que en el chat de la transmisión por YouTube estaba recibiendo corazones por parte de los espectadores.

Haciendo a un costado la responsabilidad de haberse metido en una relación, en la que estaba una colega, la protagonista quiso remarcar el daño que le hicieron con el mal manejo de la situación.

Lucía Maidana se limpia las manos y se desprende de la infidelidad

Sin hacerse cargo, Lucía Maidana fue contra los medios de comunicación, quienes "la hicieron mier** la vida" según sus propias palabras. Su preocupación no es el hecho de infidelidad, sino cómo al verse involucrada aquello afecta a sus diversos vínculos, tanto laborales como los de su vida privada. Al punto de romper en llanto, la ex futbolista no quiso contar que pasó aquella noche en el hotel. Por último, advirtió que está cansada de las mentiras y enojada con LAM, porque están "dañando su amistad" con Nicolás Grosman.