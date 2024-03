"Manipulador" y "mal tipo": Yanina Latorre destrozó a Osvaldo tras su pedido de ayuda

La mañana del jueves comenzó con un video que removió absolutamente todas las redes sociales y que dejó a más de una persona pensando en el mismo tema: Daniel Osvaldo. El ex futbolista grabó un video contando que sufre "depresión" y "autoestima bajo", por lo cual se hundió en problemas de adicción que lo están perjudicando, así que atinó a hacer conocido su presente pidiendo "ayuda" a través de un relato escalofriante con lágrimas de por medio.

Daniel Osvaldo en su momento de elite en la Selección de Italia.

Si bien en aquel video que dura casi diez minutos hizo hincapié a que por estas razones "aleja a la gente de su alrededor", dando a entender que esto sería la razón de su reciente separación de Daniela Ballester, y que ni siquiera puede llegar a "tener ganas" de estar con sus hijos, a muchas personas les dio lástima y compasión, por lo que decidieron enviarle un mensaje de fuerzas y a otras, sólo les pareció que el ex de Giannina Maradona tiró un manotazo de ahogado para hacerse la "víctima".

La mecha se volvió a dividir en dos ni bien Osvaldo realizó ese posteo: por un lado los que le creen y por otro, los que aseguraron que su relato es falso. En el primer grupo se encontraron personajes como Leandro Paredes; Darío Cvitanich; Gastón Pauls; Matías Defederico, entre otros deportistas y del otro lado, dos panelistas cruciales como lo son Yanina Latorre y Cinthia Fernández.

No es la primera vez que ambas mujeres se cruzan con Dani "Stone" e incluso, hace menos de un mes, la esposa de Diego Latorre ya lo había contraatacado aclarando que el ex futbolista es un "inútil sin solución". En ese momento, Osvaldo había posteado una serie de imágenes burlándose de la panelista asegurando que el día en que se separe, se "quedará sin apellido" e incluso atinó a usar un hashtag con sus seguidores que decía "#UnapellidoparaYanina".

Daniel Osvaldo decidió subirse a un ring mediático con Yanina Latorre y no resistió.

En ese momento, la Angelita le respondió crucialmente en su programa de radio en donde lo dejó totalmente nocaut sin posibilidades de respuesta. "Daniel Osvaldo, bueno para nada. Abandonador de hijos, abandonador de mujeres con denuncias de violencia de género. No mantenés a tus hijos y vos ¿A mí me decís que me quedo sin apellido? Vos no tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre, sos un inútil sin solución".

Y para rematarlo luego de ese cruel discurso, le mencionó una por una todas sus relaciones que él mismo echó a perder por no sólo haberle sido infiel a todas sus novias, sino por no hacerse cargo de ninguno de los cuatro hijos de los cuales todos -excepto las dos nenas- son de madres distintas.

Yanina Latorre fulminó a Daniel Osvaldo con una sola frase: "Inútil sin solución".

Visto y considerando que Osvaldo quiso subirse al ring con la panelista más picante de la televisión y no pudo continuar con aquella batalla, decidió bajarse y no responder absolutamente nada a todas las verdades y polémicos dichos por la blonda de LAM. No obstante, pasado el mes, la mecha volvió a encenderse porque Latorre no tuvo dudas en mencionar ante todo el público que lo que hoy hace el ex novio de Jimena Barón, no es más que "victimizarse".

Cuando el video salió a la luz, varios usuarios le preguntaron a Latorre mediante la red social Twitter -ahora X- qué opinaba sobre aquellas declaraciones del ex delantero de Boca y ella, filosa como ninguna y sin ningún tipo de pelos en la lengua, salió al ataque directo. "Ahora se victimiza. Es un manipulador y un mal tipo. Tiene cuatro hijos que nunca miró".

"Víctima" y "Manipulador": así definió Yanina Latorre a Daniel Osvaldo.

Seguido a eso, otro usuario de la misma red le dio la razón a la panelista de América dándole el pie a una nueva respuesta: "Tal cual... en vez de hacerse cargo de lo mal tipo que fue siempre con parejas e hijos se victimiza. Perdón, te cagué a palos y soy padre abandónico porque bla bla bla". Y la madre de Lola y Diego Latorre, no dudó en volver a dejar expuesto su parecer contra Osvaldo: "Exacto! Y ahora hace este drama para volver con la novia".