Amenazas de renuncia, rabietas y caprichos: la guerra de egos entre Diego Ramos y "El Pollo" Álvarez

Carmen Barbieri debió tomarse licencia en su rol como conductora de Mañanísimas, ciclo que se emite por El Trece, por una operación programada y en el programa estalló una batalla de egos por ver quién la reemplazaba. En las primeros jornadas lo hizo Diego Ramos, parte del panel, luego faltó un día y fue suplantado por "El Pollo" Álvarez. Como el canal decidió dejarlo, el actor amenazó con renunciar y volvió a recuperar el puesto. Ahora el enojado sería su colega.

Esta interna fue expuesta por Yanina Latorre en LAM, quien relató con algunos detalles cómo había sido la escalada de egos que expresó en el magazine. "Carmen tuvo que hacerse una operación. En su panel, el más estelar es Ramos. Cuando se armó el programa, nunca quedó claro quién la reemplazaría. Cuando uno firma un contrato de panelista, no pregunta quién va a conducir cuando no esté el conductor", explicó.

"El Pollo" Álvarez ahora quedó enojado por la intervención de Diego Ramos.

Según la pareja de Diego Latorre, "fue algo como natural" que el reemplazante sea Ramos, por la primera que tuvo que faltar la conductora porque "se quedó sin voz". Aunque todo cambió a partir de la semana pasada, cuando empezó a faltar desde el viernes, debido a la explosión de una prótesis que tenía la vedette, de la cual sus médicos le habían dicho que la cirugía para repararla no podía pasar de marzo.

"Se daba por entendido que el conductor era Diego", reveló Yanina. "El lunes también lo hizo, pero el martes tenía pedido el día desde hace mucho, porque tenía que hacer cosas de sus clases de teatro", detalló, en relación a que Ramos no podía cumplir la función principal durante aquel día de semana.

"El lunes por la tarde noche, sale un posteo de 'El Pollo' Álvarez que dice: 'a partir de mañana voy a conducir Mañanísima'. No es que decía voy a ir mañana", señaló Latorre, quien lamentó que el resto de los integrantes del programa se hayan "enterado por Twitter". "La producción floja que no les avisó", protestó.

"El martes el programa se desarrolla con las condiciones de siempre, con El Pollo. Creo que hubo un poco de descontento en el panel, no puedo decir quién, pero como que 'no confían en nosotros, traen uno de afuera'", deslizó Yanina, en una ampliación acerca de las internas que se cocinan en el programa.

Yanina Latorre amplió la información sobre la lucha de egos entre Diego Ramos y "El Pollo" Álvarez.

Avivado por la publicación de su colega, Ramos en la mañana del miércoles realizó una acción que demuestra que los años no vienen solos y la experiencia nunca está de más. "Diego esta mañana (por la de ayer), que no es boludo, se levanta, escribe un mensaje a la producción, y pregunta: '¿hoy quién va a conducir?'. El productor le dice: 'El Pollo'. 'Entonces yo no voy'. La respuesta es: 'no vengas'", reveló la panelista.

Los detalles más profundos de esta pelea entre el actor y el canal, y el trato que este le prestó, no llegaron a trascender. Lo que sí quedó en claro es que Ramos dio vuelta la pulseada y recuperó su lugar. Al menos eso es lo que dejó ver Latorre con una publicación en su cuenta de X. "En cuatro minutos arranca Mañanísima. Diego Ramos amenazó con renunciar. Está sentado en el lugar del conductor. No fue 'El Pollo'. Ahora el que está enojado es Álvarez", escribió.