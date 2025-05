Marianela Mirra expuso como nunca a José Alperovich desde el hospital donde está internado

Aunque el romance entre Marianela Mirra y José Alperovich lleva varios años, fue recién hace unas semanas que la ex ganadora de Gran Hermano 2007 lo confirmó públicamente. Lejos de ocultarse, la mediática compartió en sus redes sociales una nueva imagen junto al ex gobernador tucumano acompañada de una reflexión cargada de emotividad.

"En las buenas y en las malas, aún más". Con esa frase, Mirra bancó públicamente a Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina y detenido actualmente en el penal de Ezeiza.

Marianela Mirra sorprendió con una foto junto a Alperovich internado

La publicación muestra a la pareja recostada en una cama. Un detalle no pasó desapercibido: el ex político tiene un suero en la mano . Así, se confirmó que el atravesó una reciente internación y que cuenta con el apoyo incondicional de su pareja.

"Cuando amás incondicionalmente, cuando das todo por quienes amás, aunque la vida no siempre sea justa con vos y jamás seas prioridad. La gente usa mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno. ¡No me debés nada! ¡Lo hice con amor, esto también!", escribió Marianela en el posteo.

Mensaje de Marianela Mirra en apoyo a José Alperovich

La publicación no parece casual: desde hace un tiempo, el abogado de Alperovich solicitó prisión domiciliaria, alegando problemas de salud y su edad: el ex funcionario cumplió recientemente 70 años. Las imágenes difundidas por la ex hermanita alimentan la versión de que su estado de salud podría ser utilizado como argumento para ese pedido, aunque la Justicia aún no resolvió si le otorgará ese beneficio o si continuará cumpliendo su condena tras las rejas.