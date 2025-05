Nancy Pazos destapó las represalias que tomó Telefe por ausentarse de la nota entre Mariana Brey y Milei

La nota periodística más importante del día sin dudar es la que le realizó Mariana Brey al presidente Javier Milei desde donde se presentaron fuertes definiciones políticas pero sobre todo mediáticas. La elección de la periodista no fue casual por su perfil y su conexión con el espacio de La Libertad Avanza.

Sin embargo, la entrevista también tuvo repercusiones inesperadas como la notable ausencia de la periodista Nancy Pazos en el piso del programa que conduce Georgina Barbarossa (A la Barbarossa) en Telefe.

Javier Milei y Mariana Brey

Se sabe de las tremendas discrepancias políticas entre Pazos y Brey en cuanto a lo político que hace que en momentos de mucha tensión ambas decidan separarse hasta el punto tal de no poder compartir espacio físico. Es esto lo que tuvo que salir a aclarar Nancy en su programa en Radio 10.

"Me encontraba con una situación muy concreta que era que el programa de hoy de Georgina, a quien adoro y admiro y respeto y quiero iba a ser en gran parte un reportaje este a el presidente de la nación", dijo y muy punzante siguió: "Yo obviamente el reportaje no lo había visto ni nada por el estilo, pero sabiendo lo previo que son un montón de cosas que tiene que ver con que Presidencia en general te exige poner las cámaras a ellos, que ellos te mandan el material editado y sabiendo que, obviamente, en este caso el reportaje -en mi concepto- no era al programa, sino que era a una periodista de programa, a Mariana Brey, ya había un montón de cosas que estaban reñidas con lo son mis reglas periodísticas ".

Calificando la nota como un contenido más publicitario que periodístico, Nancy destrozó el trabajo de Mariana: "Yo en la tele no hago tanto de periodista, hago de periodista porque la gente me ve como periodista, pero la tele es un show. Entonces, si ustedes me preguntan, si yo hubiera sido productora del programa, quizás también hubiera incentivado esa nota, que además estaba todo el mundo muy pendiente. Y no tanto porque el rating porque hemos hecho picos de rating mucho más altos que el que hizo hoy el programa con otros temas. Pero obviamente que había interés", dijo sin tapujos.

Además, contestó la pregunta del millón respecto a su notable ausencia: "Yo hoy no fui al programa de televisión básicamente por un problema mío de incomodidad y de no querer meter la pata, de no querer escupir para arriba. Básicamente fue eso. Obviamente que intentaron por todos los medios de que yo fuera, porque era mi responsabilidad además, la verdad que yo debo asumir la responsabilidad de quizás no estar a la altura , de no poder diferenciar una cosa con la otra e iba a terminar haciendo cagadas. Y no lo quiero hacer porque respeto mucho el lugar donde trabajo, lo hago con libertad", explicó.

Nancy Pazos.

No es la primera vez que la conductora de Radio 10 tiene un exabrupto al aire respecto al gobierno de Milei y es eso lo que quiso evitar esta vez: "Como ya me pasó no hace mucho tiempo cuando me mandé una cagada el día que hablamos del tema crypto dando a conocer lo de mi hijo, etcétera, yo me conozco y sé, digamos, dónde te aprieta el zapato. Entonces, yo consideré que estar en vivo opinando sobre ese reportaje -yo los he calificado de cualquier otra cosa menos de reportaje- y me pasa lo mismo. Tiene que ver básicamente con que cuando te eligen como interlocutor es por algo".

Sin embargo, contó una infidencia y es que Telefe la sancionó durante toda la semana pidiéndole que no vaya al programa conducido por Barbarossa: "También es cierto que el canal me pidió que no esté durante toda la semana en el programa , no voy a estar, voy a volver el próximo lunes, como si nada... espero. Fue un inconveniente mío personal para no herir susceptibilidades ni decir cosas que podían haber sido tomadas mal en ese contexto en el cual había un montón de gente muy contenta con lo que estaba pasando y yo claramente no quería convalidar algunas cosas", dijo entre risas nerviosas.

Mariana Brey a los gritos contra Pablo Duggan

Muy fiel a su estilo, Nancy Pazos no dudó en decir la verdad sobre lo que ella considera una nota totalmente falta de lógica periodística de Mariana Brey: "Si ustedes me preguntan a mí fue más publicidad que reportaje, esto lo que yo pienso dicho en el mismo programa donde se estaba haciendo el lugar, obviamente que no está bien. Esto es concretamente lo que pasó", dijo la comunicadora sin pelos en la lengua.