Daniela Celis, tajante tras su separación de Thiago Medina: "Somos padres, no enemigos"

La noticia de la separación entre Daniela Celis y Thiago Medina sacudió tanto a sus seguidores como al entorno mediático. La ruptura, anunciada oficialmente a principios de mayo, tomó por sorpresa a muchos, especialmente porque apenas un año atrás celebraban la llegada de sus gemelas, Laia y Aimé.

Fue el ex participante de Gran Hermano quien dio a conocer los detalles de su presente amoroso: "Les vengo a contar yo, antes de que se enteren por terceros. Dani y yo ya no estamos más juntos, estamos separados", expresó a través de sus historias de Instagram. Luego agregó: "Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente".

Daniela Celis y Thiago Medina pusieron fin a su relación pero seguirán en unidos por sus dos hijas

Aunque Medina confirmó la separación, aclaró que, como adultos, decidieron priorizar el bienestar de sus hijas. Por eso, no solo continúan en constante comunicación, sino que además él se mudó a pocas cuadras de la casa de la influencer para estar cerca de las pequeñas.

En medio de las especulaciones sobre los motivos del distanciamiento, Daniela decidió cortar con los rumores y aclarar la situación mediante un sentido mensaje en sus redes sociales: "Con Thiago no hay ninguna rivalidad. Somos padres para siempre, seguimos unidos, siendo un equipo para ellas y con mucha ayuda en el medio de profesionales, amigos y familia", escribió junto a un boomerang en el que se la ve abrazando a su ex pareja.

Tras confirmar su separación, Daniela Celis despejas dudas de su presente con Thiago Medina

La declaración de la modelo llegó luego de varios días en los que mostró cómo se las arreglaba para combinar su rutina de trabajo con las demandas de sus dos bebés. También se mostró acompañada por sus amigos: Julieta Poggio, por ejemplo, pasó un día con su amiga y su ahijada, en el que no solo la acompañó emocionalmente en este nuevo proceso, sino que también jugó con las pequeñas.