Marina Calabró volvió hecha una diosa de Miami y se refirió a Barbano: "Me da un poco de odio"

Rolando Barbano quedó como el peor en la noche de los Martín Fierro de la Radio cuando su compañera Marina Calabró -y hasta ese momento reciente ex pareja- le dedicó su premio y él, con cara de nada la ninguneó cuando le tocó decirle un par de palabras lindas a ella.

Sin embargo, todo lo malo sirve para algo y si es en temas del amor, todavía más. No hay mal que por bien no venga y el duelo de Marina lo llevó adelante en la espectacular ciudad estadounidense de Miami donde se fue de vacaciones, se calzó la bikini y subió historias al estilo de Rosalía en la canción "Despechá".

Marina Calabró y Rolando Barbano

Marina la hizo redondita: también renunció al espacio que tenía en el programa de Jorge Lanata, algo que sostenía pero que realmente ya tenía que terminarse. Sin embargo, nada dura para siempre y a Calabró le llegó el momento de volver a la realidad.

Ya en Argentina, Marina le respondió un par de preguntas a Nancy Duré para Socios del Espectáculo que tuvieron que ver con su regreso al país y cómo está llevando el mal trago que le hizo pasar la relación que tenía con Barbano.

"Estoy bien. Me hizo re bien (el viaje). No esperaba que me hiciera tan bien. Me fui muy bajón. Me fui menos cuatro y a seis, arrimando al siete", dijo Marina con expresión bastante descansada.

Con terminología quirúrgica, Calabró habló de qué hizo en las mini vacaciones en el país yankee: "Me operé de los portales, me operé de todo por un rato, para hacer un detox".

Marina Calabró en Miami

Pero también destapó lo que verdaderamente sintió, sobre todo con respecto a la escenita de Barbano quedándose mudo: "Revisé un montón de cosas, sobre todo la parte que me toca", dijo y se definió: "Yo soy bastante culpógena. Entonces, traté, en este viaje, de alivianarme un poco porque si no te autoarrasás", explicó sabiamente.

Además, confesó: "Hice autocrítica sobre el episodio puntual del Martín Fierro y sobre otras cosas". Marina explicó que hay hago que le da bastante bronquita: " Todo el mundo me habla de eso del aprendizaje. Me da un poco de odio ".

La entrevista que dio Calabró y que dejará mudo a Barbano

Sobre ese punto, Marina Calabró fue contundente: "Me da un poco de odio lo del aprendizaje, porque ¿a qué costo? Hubiera preferido no aprender. Pero es la que me toca. A mí me podrán acusar de cualquier cosa, menos de no dar batalla", dijo muy segura de sí misma.