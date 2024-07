L-Gante cayó del escenario y se pegó un tremendo golpazo: la historia detrás del -casi- fatal accidente

¡No, no, no! La escena de máxima tensión que se vivió en un concierto de L-Gante en Asunción, Paraguay fue tremenda: se cayó del escenario y todo podría haber terminado en una tragedia. Sin embargo, desde el entorno de Elián ya confirmaron que no tuvo más que algunos golpes.

Cada vez que algún artista se cae de un escenario en Argentina todo se remonta al traumático show que estaba dando Sergio Denis en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán. Frente a un grupo de mujeres trabajadoras de la salud, el cantante se cayó y nunca más se recuperó hasta que perdió la vida meses después.

L-Gante

La historia de L-Gante para nada fue tan trágica como la del finado Serio pero estuvo cerca... muy cerca. Lo cierto es que la reacción desmedida de un guardia de seguridad del staff del cantante de RKT fue lo que desencadenó el accidente.

El cumbiero estaba dándolo todo en Paraguay cuando un chico se subió al escenario para intentar tomarse una foto con el cantante. Ahí, un integrante de seguridad del equipo de L-Gante intentó sacarlo pero terminó empujando a los dos y el cantante cayó al vacío.

La primicia la dio el periodista Juan Etchegoyen que contó todo con lujo de detalles: "El cantante estaba brindando un show en Asunción cuando una persona que estaba arriba del escenario lo empujó al vacío", dijo y siguió: "La persona que me envía el video me cuenta que él se encuentra bien pero podría haber terminado todo en tragedia".

Etchegoyen detalló: "El episodio sucede cuando un fan de Elián sube al escenario a querer sacarse una foto con él, en ese momento un hombre de seguridad quiere sacar a esta persona del escenario y en ese instante el seguridad del lugar se resbala y termina empujando a los dos" ¡Traumático!

¡L-Gante está a salvo!

Para terminar, contó: "L-Gante se cayó al foso del escenario con su fan", igual a lo que le pasó a Denis en Tucumán, pero con diferente resolución: "Siguió cantando pero se vivieron momentos de tensión en esta presentación que era en marco de una Expo de las más importantes del país vecino".