Picante y filosa, Cami Mayan habló sobre Alexis Mac Allister y apuntó directo a Ailén Cova

Últimamente, las transmisiones de Patria y Familia por Luzu TV, son todo un escándalo. Y es que, con las histriónicas personalidades que copan la mesa, es imposible que no se generen polémicas semana tras semana. Desde su separación de Alexis Mac Allister, Camila Mayan decidió dar vuelta la página y no hablar al respecto.

Sin embargo, desde que forma parte del programa de radio fue sacando a la luz algunas verdades de su relación y cómo terminó en la escandalosa ruptura. Entre broma y broma, la verdad se asoma: la modelo dejó de la peor manera a su ex contando que éste no le quiso devolver sus pertenencias y sobre todo que se negó a pagar el pasaje de su perrita.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister antes de su separación

El domingo, la Selección Argentina se consagró bicampeona de América y por supuesto los memes de Mayan, "amiga personal" como la llaman en las redes sociales, no faltaron. Sin embargo, la joven reveló que no miró el partido y que logró a tener su energía al 100%. Y fue allí cuando sus compañeros empezaron a bromear: "¿Desde una relación tóxica?", preguntó Lucas Spadafora. "Desde el partido", agregó Anita Esposito.

Entre de risas, los conductores querían entender cómo hace Camila para ver el partido en el que constantemente se ve a su ex: "Cómo me lo garc**", expresó el influencer. Fue ahí cuando los demás agregaron que, por el bien de la modelo no conoció a su compañero mientras estaba en la relación, sino se lo hubiese robado. "Ojalá, ojalá hubieras sido vos", agregó contundente la joven, con un palito para Ailén Cova, la nueva pareja del futbolista, un romance que nació de la infidelidad.

La mamá de Alexis Mac Allister rompió el silencio

Luego de escuchar la versión de la Mayan, Silvina Riela, mamá de Mac Allister y habló como nunca de este tema en Socios del Espectáculo: "Nosotros no éramos ajenos a que esto podía pasar cuando uno se expone y cuando uno llega a la cima, como ha llegado Alexis. Yo soy la esposa de un ex jugador de Boca, de la Selección, habíamos ya vivido sin que hubiese tantas redes, situaciones parecidas. Entonces, mucha gente supo aconsejarnos en ese momento y hoy hacemos lo mismo con ellos", comenzó opinando sobre las polémicas en las que está envuelto su hijo.

Por otro lado, con lanzó un palo picante a su ex nuera, la mamá de Cami Mayan: "Nosotros no podemos hacer nada porque habla un poco de la otra persona. Hay una frase que dice que realmente conoces las personas cuando se van". Según la madre del 20 de la Selección Argentina, la versión que se conoce no estaría siendo la más real, dejando en evidencia a Camila como la mala de la película.