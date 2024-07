Más deudas y otro problema para Marcelo Tinelli: "Lo que hace es ilegal y por eso lo denunciamos"

Tal y como ocurrió en febrero de este año, el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) volvió apuntar contra Marcelo Hugo Tinelli por sus negligentes manejos y desmanejos dentro de LaFlia, la compañía que fundó hace 6 años y que hace agua por todos lados. Esta vez, el gremio no sólo le reclamó al conductor -que se fue a recorrer Estados Unidos para seguir la odisea de la Selección Argentina en la Copa América- que se ponga al día con el pago adeudado de salarios, sino que además dio a conocer que lo denunció ante la Secretaria de Trabajo de la Nación, a cargo de Julio Cordero.

Desde el sindicato detallaron que LaFlia llevó adelante "la suspensión de sus trabajadores y trabajadoras de forma ilegal y sin el pago de los haberes de julio". Además, adelantaron que la empresa dirigida por el amo y señor de los cheques voladores también "adeuda los salarios del mes de junio". En diálogo con BigBang , desde el SATSAID advirtieron que la situación no da para más y que decidieron acudir a la secretaría que depende del Ministerio de Capital Humano, en manos de Sandra Pettovello, debido a que la productora del gerente de programación de América TV está dejando a sus empleados en -tal y como dice la famosa frase- "pampa y la vía".

Según explicaron, las autoridades de LaFlia -encabezadas por Pablo Prada, Federico Hoppe y el propio Tinelli- recién terminaron de pagar el salario de mayo de todos sus empleados "la semana pasada". "Junio no lo pagó todavía, pero sí pagó el aguinaldo", agregaron. Y esto último tiene un motivo que quizás a muchos se le puede llegar a escapar: la multa que debe abonar el empleador en caso de no pagar en tiempo y forma la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) es mucho mayor con respecto al salario, ya que se trata de un derecho, del lado del asalariado, y una obligación, del lado del empleador, establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que desde LaFlia abonen el 50% del salario mensual más alto obtenido por cualquier concepto durante el primer semestre del año, pero eviten pagar los meses de salarios adeudados. "Para julio, LaFlia les mandó una carta documento a los trabajadores avisándoles que los suspendía y que no se les iba a pagar el salario correspondiente de dicho mes", detallaron desde el gremio y agregaron: "Todo eso es absolutamente ¡ilegal!, la suspensión y el no pago del salario. La ley dice que solo pueden suspender a los empleados con un acuerdo de la Secretaria de Trabajo y del sindicato".

Lo que aparentemente buscó Marce es ampararse en un eventual Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), algo que ni siquiera presentó. El mismo está establecido en el artículos 98 y subsiguientes de la ley 24013 y fue establecido en los '90 con la intención de que hubiera un ámbito distinto al Concurso Preventivo o Quiebra, donde se pudiera conversar entre las partes alguna forma de continuar con la empresa sin que hubiera despidos masivos y cierres de establecimientos. Esto implicaba que las partes (empresa y sindicato), se reunieran en el Ministerio de Trabajo y llegasen a un acuerdo. Algo que, en este caso, según denuncia el SATSAID, nunca ocurrió.

De hecho, este procedimiento nunca funcionó y jamás se homologó ningún PPC porque en casi todos los casos, siempre implicaba baja de costos laborales, pero no baja de ganancias empresarias. "Además de pagar un porcentaje del salario, no puede ¡no pagar! el sueldo de julio. Es todo ilegal lo que hace y por eso lo denunciamos", remarcaron desde el gremio. Consultados sobre la justificación que empleó LaFlia para suspender a sus empleados, remataron: "Les dijeron que era por la falta de trabajo".

El documento al que tuvo acceso BigBang y que recibieron algunos de los empleados de LaFlia, reza: "En mi carácter de apoderado de LAFLIA CONTENIDOS S.A., por la presente, y como consecuencia de la falta de trabajo que afecta gravemente a esta empresa, situación que es de público y notorio conocimiento, y en un todo de acuerdo a lo establecido por el art. 218 y siguientes de la LCT, se le comunica la SUSPENSIÓN de su contrato de trabajo sin goce de haberes, del 1 al 31 de de 2024".

La carta documento lleva la firma de Osvaldo Pereyra, abogado de Marcelo Tinelli, el mismo que presentó una demanda millonaria contra Jonatan Viale por daños y perjuicios. Esta no es la primera vez que el sindicato de televisión se enfrenta al hincha de San Lorenzo: en febrero de este año, el hombre del Bolivar recibió una carta documento de parte del SATSAID reclamándole que se pusiera al día con el pago adeudado de salarios del mes de enero. Estas situación finalmente se regularizó.

Pero una vez más, Marce volvió a no pagar. ¿Por qué? La sociedad que fundó en 2018 acumula una deuda de más de $300.000.000. De acuerdo a la información brindada por el Banco Central de la República Argentina, LaFlia suma 57 cheques sin fondo rechazados por otro total de $137.468.037. Como si esto fuera poco, desde el 2019 hasta el 2023, se podían contabilizar 236 cheques rebotados por un monto de $633.229.384,17 en la productora que tiene a su cargo el "Cabezón". Recordemos que la última edición del "Bailando por un sueño", que se emitió por América TV, tuvo un costo de $16 millones por día y sólo recaudaba $6 millones por emisión. Es decir, generaba alrededor de 200 millones de pesos por mes de pérdida. Además, vale remarcar que este año será sabático para Tinelli y su productora.