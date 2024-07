Marketing y circo: a Wanda la vieron a los besos con Icardi y la acusan de fingir el divorcio

En las ultimas semanas, el estado civil de Wanda Nara se convirtió en el tema principal de toda conversación. A través de indirectas en redes sociales, y un intercambio de mensajes con L-Gante, la mediática, empresaria, conductora, cantante e influencer puso en duda su relación con Mauro Icardi. "Estoy separada", confirmó.

Pero la verdad de la milanesa es que no es la primera vez que el matrimonio llega a los medios por sus desacuerdos y adelantan, amagan y hasta anuncian que el divorcio es un hecho cuando no lo es. Sin embargo, esta seria la definitiva. Luego de una década casada con el futbolista, cercanos de la familia aseguran la crisis.

Wanda Nada soltera

Wanda Nara fue quien se encargó de despejar los rumores y confirmar su estado sentimental: "Estoy separada", se lo comentó a Luis Ventura a través de un mensaje que fue difundido en A la tarde (América). Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda, ratificó los dichos de su defendida. "Ella ya lo dijo. Está separada. Y no va a decir nada más", le manifestó la letrada a Teleshow, aclarando -detalle no menor- que aún no firmó el divorcio.

Según se dio a conocer, la autora de "Bad Bitch" está segura de separarse, sin embargo, el deportista no quiere saber nada con poner su firma en el divorcio. En el momento que ocurrió el Wanda-Gate, la joven se encargó de realizar la separación de bienes, así que aquel no seria el problema. Mientras Icardi se encuentra en Estambul para reincorporarse al Galatasaray y Wanda permanece junto a sus hijas en Argentina, donde además es arropada por sus amigas.

Wanda Nara lejos de Mauro Icardi

Mientras tanto, en las ultimas horas, Yanina Latorre se encargó de negar la crisis de pareja y dio los motivos reales por los que Nara estaría haciendo esto: "Ella cuando está acá le gusta estar en Argentina, cuando está acá y lo ve a L-Gante quiere ir al boliche y chapar un poco con él, no se puede estar casada, vivir en Turquía, ser millonaria, ser botinera, amante de L-Gante y ser cantante", comenzó compartiendo su teoría en "El Observador".

A la angelita no le fue suficiente compartir aquella teoría, por lo que en LAM continúo expresándose. Con un móvil en la puerta del edificio de la pareja, el movilero Santiago Sposato comentó que se encontró con algunos de los vecinos de los mediáticos, a quienes les pareció raro escuchar sobre la separación del futbolista rosarino y la cantando debido a que -días atrás- los vieron a los "besos" y muy cariñosos el uno con el otro. "El fin de semana y el lunes los vieron a los abrazos y besos en el edificio", contó.

Y agregó: Me dicen que los vieron ´muy bien´, que otras veces los vieron a los tiros, pero que esta vez los notaron realmente muy bien". La confesión de los vecinos, le dio el pie justo para que Latorre continúe con su exposición de la "verdad": "Yo pienso que es una movida de prensa... No nos olvidemos que hace una semana o dos Wanda subió una foto desnuda en un pasto que es su próximo tema".

Hay quienes creen en la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y hay quienes prefieren mantener la duda. La panelista es de las segundas y terminó metiendo a otra persona en el medio: "Y ahora que L-Gante grabó el tema con la China está enloquecida. Vieron que él le pidió perdón en una historia, Wanda agarra y le contestó 'cuando la obsesión'. Después la China cuando la nombras o hablas de ella, te llama, te pide que no hables de su vida privada", culminó.