Masivo éxodo en LN+ y el futuro incierto de Esteban Trebucq: ¿entre el periodismo y el gobierno de Milei?

La pantalla chica atraviesa una tormenta de cambios con la reestructuración de LN+ y los movimientos estratégicos en Grupo América. La señal de noticias de La Nación enfrenta un masivo éxodo de figuras clave: Eduardo Feinmann, Pablo Rossi, Luis Novaresio, Antonio Laje y Marina Calabró ya firmaron contrato con A24, consolidándose como el nuevo equipo de la señal bajo la dirección de Juan Cruz Ávila, quien también dejó su lugar en LN+ para regresar al Grupo América. Esta fuga de periodistas, prevista para febrero de 2025, deja a LN+ en la necesidad urgente de renovar su grilla y repensar su estrategia editorial.

Esteban Trebucq

Con Luis Majul asumiendo la gerencia de noticias, el canal está en negociaciones con figuras como Alejandro Fantino, Marcelo Longobardi, Carolina Amoroso y Jonatan Viale, apostando por nombres que no sólo mantengan la ideología libertaria de la señal, sino también el atractivo en un mercado que se tornó competitivo. Entre las figuras que permanecerán en LN+ se destacan Débora Plager, Alfredo Leuco, Carlos Pagni y María Laura Santillán, quienes se mantienen firmes bajo la nueva administración.

Mientras esto ocurre, un periodista que se muere por dejar LN+ quedó en el limbo y habría sido rescatado por el mismísimo presidente Javier Milei: el destino de Esteban Trebucq parece escrito en un guion propio de una novela política. Según trascendió, el ex Crónica TV tenía intenciones de dejar LN+ y unirse a A24, pero su pase se frustró. Los motivos incluirían cláusulas contractuales con La Nación que lo obligarían a pagar una fortuna en caso de rescindir su contrato antes de que se cumplan 3 años.

Además, según fuentes cercanas al canal de Daniel Vila, hubo una contundente "falta de entusiasmo" del Grupo América por incorporarlo a su equipo. Pero pese a todo esto, habría una vuelta de tuerca inesperada. Según le contó a BigBang una fuente cercana al periodista, Trebucq estaría negociando un futuro fuera del sector privado. El presidente Milei, conocido por sus feroces críticas al periodismo, parece haber encontrado en "El Pelado" un aliado ideal para su gobierno.

Esteban "Pelado" Trebucq

La propuesta sobre la mesa sería un cargo público como Secretario de Medios, en reemplazo de Eduardo Serenellini, actual Secretario de Prensa. "Al final El Pelado no se suma a América de nuevo", le contaron a este portal y aclararon: "Se terminó cayendo su pase". Al ser consultada por las razones que habrían frustrado el traspaso de Trebucq al Grupo América, la fuente resaltó: "Parece que se va a trabajar con el Gobierno el año que viene, como Secretario de Medios. Se queda en LN+ y después se suma al gobierno de Javier Milei. Lo va a reemplazar a Eduardo Serenellini, actual Secretario de Prensa de la Presidencia de la Nación".

Además, sobre el futuro del "Pelado", insistió: "En lugar de Serenellini iría. Mientras el gobierno esperan a echarlo, Trebucq se queda en LN+. Lo eligieron a él porque es más mileísta que Conan. Al parecer, en América se enteraron de que existía esa posibilidad y lo limpiaron. Le bajaron el pulgar a su llegada". Recordemos que en medio de las habituales agresiones de Milei al periodismo, donde no ahorra insultos ni descalificaciones, el mandatario sorprendió al elogiar públicamente a Trebucq durante su último acto en Parque Lezama. "Un gran periodista y honesto como Esteban Trebucq", declaró, arrancando aplausos de sus seguidores libertarios.

Manuel Adorni

Este gesto había alimentado los rumores sobre una relación de confianza entre ambos, que va más allá de lo profesional. El rol que Milei tenía en mente para Trebucq es clave en su estrategia de comunicación, especialmente si Manuel Adorni, actual portavoz presidencial, decide postularse en las elecciones legislativas de 2025. La salida de Adorni abriría un espacio fundamental dentro del gabinete, y el presidente parece decidido a ocuparlo con alguien que comparta su visión y estilo combativo.

La posible candidatura de Adorni es un movimiento estratégico para La Libertad Avanza (LLA) en un Congreso donde el oficialismo no cuenta con mayoría y depende mucho del macrismo para ganar sus batallas. Según encuestas recientes, Adorni figura entre los pocos funcionarios con buena imagen pública, lo que lo convierte en un activo valioso para las elecciones. Mientras tanto, Milei ya comienza a mover fichas para garantizar un relevo confiable en su equipo de comunicación.

Eduardo Feinmann, Esteban Trebucq y Nacho Ortelli

Entre otros nombres considerados para el cargo de vocero presidencial se mencionaron el de Marina Calabró, a quien Milei ya le ofreció el cargo antes, y Horacio Cabak, pero Trebucq parecería haber tomado la delantera, en gran parte gracias a su afinidad con el presidente y su perfil mediático. Por un lado, el jefe de Estado prefiere que el ex modelo se mantenga en un costado y habría optado en candidatear en su círculo íntimo a Trebuqc, quien no la viene pasando para nada bien en LN+. Incluso, mantuvo varios roces con Feinmann. Al parecer, El Pelado pasaría a vivir del Estado, pero por ahora no como vocero, sino como Secretario de Medios de la Presidencia de la Nación.