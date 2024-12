Pablo Agustín apuntó contra Nico Occhiato tras el éxodo en Luzu: "Ya no es el pibe de Luzuriaga, es millonario"

La guerra entre los streams Olga y Luzu TV, encabezados por Migue Granados y Nico Occhiato respectivamente, tuvo un nuevo episodio que dejó expuesto al hombre de Nadie Dice Nada por hechos del pasado que vivió como empresario. Es que el influencer Pablo Agustín le recordó cuando, a quince días de la temporada de verano, lo dejó sin trabajo en un programa de su stream. Justo lo mismo que él reprochó de la gente de Tarde de Tertulia y a Nacho Elizalde, quienes fueron parte del éxodo al canal rival.

En ese sentido es que Agustín hizo una reacción al momento en el cual Occhiato comunica la incómoda decisión de sus ex compañeros, y hasta lamenta haberles alquilado una casa en Pinamar para ellos. "Y lo entiendo. Porque es re molesto que te claven en el verano. A quince días de salir para un trabajo y que te claven. Yo me recontra enojé cuando me lo hicieron ustedes a mí", reconoció el streamer entre risas cómplices, en relación al fin de su participación en Más de lo mismo.

"Entonces, en esa parte yo no puedo empatizar. Es como que digo no me conmueve, mamita. Lo siento. Antes me pasó a mí y ahora te pasó a vos. También puedo empatizar, porque yo también me enojé muchísimo", bromeó después el ex Luzu TV. A su vez, aseguró que es buena la relación con su ex canal. "Terminé bien, todo divino, me pidieron disculpas, está todo bien, yo también pedí disculpas por un exabrupto, está todo perfecto. Pero ahora no te hagas el: 'Ay, tuve que alquilar una casa en Pinamar'. Bueno, lo siento. Lo siento, mamita", lamentó el influencer de forma irónica .

A su vez, también dejó espacio para reflexiones en relación a cuál es la verdad en esta guerra de streamers. "Ah, y otra cosa. Porque me tienen podrido en Twitter. El pibe de Luzuriaga. Bueno, pero ya no es más el pibe de Luzuriaga. Ya no vive en Luzuriaga. Es un hombre millonario, que tiene gente que trabaja para él y es jefe. También hay que entender esa parte. Se están peleando seis empresarios millonarios: los dueños de Luzu y los dueños de Olga", explicó Agustín.

En el marco de esta acción, que es una verdadera exposición del refrán acerca de que la venganza es un plato que se come frío, también apareció el video en el cual el streamer se entera de que ya no será más parte de Luzu TV. "Tuve que salir al balcón a largar un par de puteadas. Y volví. Ya estoy", lanzó en aquel entonces tras sentarse en su micrófono.

"Estoy re caliente. Si vos tenés una noticia de mierda, no me la digas antes de salir al aire, porque me voy a poner del culo. ¿Me explico? Y sabiendo que entro al aire, porque trabajás acá", protestó enseguida, ante cierta incomodidad de sus compañeros. "Lo siento. Si me lo guardo, me quedo callado y después la gente me lo dice. Bueno, ahora no me callo. ¿Quieren saber qué me pasa? Un mal timing, antes de salir al aire", explicó después.