Yanina Latorre disparó a los gritos contra Pochi de Gossipeame y Yuyito González: "¡La boluda del año!"

Yanina Latorre se aseguró de que su programa en El Observador tuviera uno de esos momentos memorables que hacen temblar las redes sociales. Con su habitual lengua afilada, la panelista de LAM no solo nombró a "la boluda del día", sino que elevó el título de su sección al nivel de "boluda del año", apuntando directamente a Pochi, la creadora de Gossipeame. ¿El detonante? Un comentario sobre Amalia "Yuyito" González y su paso por el balcón de la Casa Rosada.

Todo comenzó con un video del programa de Yuyito, donde la ex vedette hablaba de su participación en el acto oficial en la Casa Rosada junto a Javier Milei, en el primer aniversario de su presidencia. "Eso es en el balcón. Ya había estado dos o tres veces. ¿Saben qué me pasa a mí? Que yo no registro mucho tampoco. A mí sí me deslumbra, como Argentina me deslumbro mucho", dijo, mientras mostraba imágenes de ella y del mandatario libertario en el balcón de la sede del Poder Ejecutivo saludando.

En una clara muestra de "chupamedismo" importante, Pochi aseguró: "Bueno, es un hecho histórico también, ¿eh? Por ahí hoy lo vivís orgánicamente, pero en un par de años, cuando estés en los libros de historia....". Esa frase fue suficiente para que Yanina estallara en su programa. "¡Paren ahí! ¿Qué va a ser un hecho histórico que Yuyito esté en el balcón de la Casa Rosada? ¡Me quiero morir ahora mismo! ¡Nadie se va a acordar de esto! Con razón es amiga de Wanda", disparó.

Totalmente colorada y a los gritos, Yanina incluso lanzó un pedido desesperado a Ángel de Brito: "Solo espero que no la contrate como rotativa en LAM porque te juro que me voy. ¡La boluda del año, no del día!", gritó la panelista, mientras su rostro cambiaba a un rojo casi teatral. Por si no fuera suficiente, otro dato avivó las llamas del escándalo. Días atrás, desde LAM revelaron que Yuyito González fue medida en una encuesta de imagen pública como posible candidata para las elecciones de 2025.

Yuyito, siempre detrás de la figura de Karina Milei

Según explicó Ángel de Brito, el entorno de Javier Milei habría evaluado la posibilidad de incluirla en las listas del partido para representar a la Ciudad de Buenos Aires. El resultado, sin embargo, fue catastrófico. Yuyito quedó última entre 15 personalidades evaluadas, con un magro 17,7% de imagen positiva frente a un 56% de imagen negativa. A partir de estos datos, De Brito no se guardó nada y liquidó a la ex vedette: "Salió peor que Scioli y el Gordo Dan".

La comparación desató carcajadas en el panel, pero también dejó en evidencia las dificultades de la figura televisiva para trasladar su carisma al ámbito político. "Hay 15 personalidades a las que midieron, entre las que están Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Caputo, Petri, Scioli, todo el gabinete. Se ve que la consideran del gabinete a Yuyito. De todos, Yuyito está en el puesto 15, o sea última. Imagen positiva 17,7%; imagen negativa 56%. 26% no sabe no contesta", detalló Ángel.

Pochi de Gossipeame

Y cerró: "Después viene todo el gabinete. Yuyito salió peor que Scioli y que el Gordo Dan, que quedaron en los últimos tres puestos". En aquella oportunidad, mientras los rumores sobre una crisis entre Yuyito González y Javier Milei toman fuerza, Yanina Latorre aprovechó para ironizar sobre el futuro de la ex vedette: "Si no sabe sumar votos, al menos sabe sacarse selfies en el balcón. Algo es algo".