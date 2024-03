"Me cansé de que me trate como basura": la mamá de Romina Uhrig la acusó de estar "enferma"

El misterio que envuelve la vida de Romina Uhrig existe desde que ingresó a la casa más famosa del país. En Gran Hermano, la ex diputada nacional fue reservada respecto a su pasado, y dio una versión de una realidad de pobreza, mientras todavía era la pareja del ex intendente de Moreno Walter Festa. Luego de que esta semana fuera procesada por lavado de dinero, la madre de ella, Lidia Uhrig, salió a revelar los cambios que vio en su vida y a protestar por el desdén que recibe de su parte.

"Yo te puedo hablar de la Romina antes de la fama, antes de estar con Festa. Nosotros somos muy humildes, somos de Grand Bourg. Después cambió", explicó la madre de la ex GH ante LAM. "Nosotros vivimos de todas las maneras. Yo crié a mis cinco hijos sola", aseguró en la pantalla de América TV.

Lidia Uhrig, la mamá de Romina, destapó la olla con verdades ocultas sobre su hija.

"Cambió cuando se juntó con Festa, porque se fue a vivir a un country, no puede pisar el barro, dejate de joder", protestó Lidia. Luego detalló que esto se veía por la actitud con la que se movía. "Mi hermana la travesti, que supuestamente es la que la crió. Yo la crié. Fabiana vivía conmigo, mientras yo trabajaba de prostituta en los saunas. Ella quería vivir conmigo porque siempre estaba conmigo desde chiquita", detalló.

Ante la pregunta del conductor Ángel de Brito de por qué decía que la crió ella, Lidia contestó: "No sé, porque es locura. Porque suma más para la gente trans. Para mí desgraciadamente es así. Sé que está todo mal lo que digo, pero me cansé de que me trate como basura, que valore más al padre. El padre no le quiso dar el apellido, ella tiene mi apellido. Yo sufrí violencia de género, me han violado, mi marido con la panza así me pegaba. Yo sufrí y las pasé todas", recordó.

Respecto a su pasado en la prostitución, aclaró: "Yo empecé a trabajar en la noche... Jamás había hecho un bucal, chicas En mi vida. Jamás. Y empecé a trabajar porque una chica me dijo que era para hacer copas. Romina tenía seis meses y yo no tenía para comprarle una leche. Entonces dije: 'bueno, vamos'. Y cuando volví de hacer ese trabajo que me costó un montón".

"Ahora tengo un kiosco. Como mucho trabajé ocho años. Yo tenía que mantener a mi mamá, mi hermana, Laurita que tenía cuatro chicos, mi papá que cayó con cáncer en los huesos. Y yo lo veía a veces pedir comida. Yo preferí trabajar de eso", rememoró. "Yo no puedo tener relaciones sexuales, no tengo más vida. La que no trabajó y no conoce el trabajo ese... ir por ir, chicas, les puedo asegurar que no es lindo. Te marca para siempre", lamentó.

Walter Festa y Romina Uhrig, cuando todavía estaban en pareja.

"Yo puedo hablar todo esto de Romina, pero si ustedes me lo dicen me parte el alma, porque yo la quiero igual. Porque es mi hija", señaló Lidia, entre la duda y el arrepentimiento por haber dicho tantas cosas. "Romi, perdoname, porque vas a ver la nota, pero me parece que vos estás enferma. No procedés como una persona normal", añadió.

Lidia afirmó que antes de ir a LAM le escribió a su hija para advertrile. "Le digo: 'Romina, antes eras diferente. Éramos como una familia unida'. Ella piensa que una se le acerca a ella por plata. En mi vida le pedí plata", se defendió.

La madre, a su vez, dio por válida la versión de Romina acerca de que siempre había querido ingresar al reality, aunque también se refirió a la versión que dio. "Ella hace mucho se había anotado, pero no quería exponerme a mí porque yo trabajaba de prostituta en ese tiempo", contó. "No es ningún orgullo tener una mamá prostituta", reconoció, mientras que remarcó que una sola vez en el programa Romina contó que su madre había sido prostituta.

Romina Uhrig entre Julieta Poggio y Daniela Celis, cuando estaban en la casa más famosa del país.

"Cuando ella salió de la casa, que yo la estuve esperando. Yo la sentí mi hija de nuevo, porque ella me abrazó. Y no, después siguió. Te juro que si me dicen: 'cortate un brazo por cualquiera de mis hijos, lo hago'", concluyó Lidia.

Por otro lado, Romina mandó unos audios en los que se refirió a la problemática legal que está afrontando. "Me enteré ayer. Por mi parte, está mi abogado encargándose, yo estoy tranquila. Porque lo único que lavé en mi vida fue ropa. Lo único que me pone mal es lo laboral, que yo trabajo mucho con mis redes", aceptó. "Es lo único que me pone muy mal, porque estoy sola con mis nenas, separada, necesito laburar y esto a mí me caga. Hasta que se aclare todo, es una cagada. Ojalá que termine pronto", agregó.