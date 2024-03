¡La casa se puso hot! Furia lideró la "noche de las sábanas" revueltas y, ¿se formaron dos parejas?

La casa más famosa del país volvió a encender la llama del amor con la incorporación de los nuevos hermanitos y de aquellos que ingresaron en el repechaje, como Denisse, quien fue la encargada de destapar la sequía que venía azotando esta temporada que, a diferencia de la anterior, prácticamente no tuvo sexo entre los participantes.

Tras un fin de semana agitado para los chicos de Gran Hermano, Furia y Mauro comenzaron a acercarse, primero con un beso apasionado en la noche del viernes y, luego de la gala de eliminación, donde Sabrina abandonó el juego, decidieron pasar la noche juntos y durmieron abrazados. Además, Joel compartió con Paloma un picante momento debajo de las sábanas.

Furia y Mauro durimeron juntos.

La gran inauguradora de esta nueva etapa fue Denisse, que decidida a volver con su amor uruguayo, Bautista, fue la primera en consumar su relación días después de haber ingresado, para luego contarle de su hazaña a Catalina, quien se alegró por ella, ya que fuera del juego se hicieron grandes amigas.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche la dio Furia, que parece estar interesada en Mauro D'Alessio, el musculoso "Tincho" que ingresó a la Casa y que, antes de estar con ella, ya se había besado apasionadamente con Cata, a quien no parece importarle este romance entre ellos. De hecho, en la noche de ayer, ambos parecían más que amigos ya que durmieron juntos, pero sin dar muchas declaraciones al respecto.

Otros participantes que decidieron pasar la noche juntos fueron Paloma y Joel, ya que la joven manifestó en más de una oportunidad que gustaba del tripulante de cabina y finalmente tuvo la oportunidad de tenerlo un poco mas cerca. Mientras charlaban en la cama, él le preguntó: "¿Te vas a quedar acá durmiendo conmigo?" y ella, con una sonrisa pícara, le contestó: "No sé. ¿Qué querés que haga?".

Mientras él advertía de las intenciones de la participante, resaltó que "nunca durmió con alguien dentro de la casa de Gran Hermano", pese a que en un primer momento mostró que tenía intenciones de estar con Rosina (a quien ya conocía de antes y con quien había salido dos meses en un interín donde ella viajó a Argentina desde Uruguay) y con Emmanuel, con quien ahora está distanciado.

Joel y Paloma estuvieron juntos también.

Al día siguiente, Paloma le confesó a Denisse que tuvo un momento de intimidad con Joel: "No me lo garché, hubo toqueteo... Hubo toqueteos y hubo de todo", expresó frente a la mirada sorprendida de su compañera.

"Me dijo 'estoy muy caliente. 'Si te la meto, acabo'", detalló la rubia y luego le confió a la chubutense: "Me dice 'boluda, no garcho hace tres meses, imaginate'. Y sí, tiene razón", dijo riéndose. Denisse, al escuchar su relato, le preguntó qué pasaría ahora entre ellos dos luego de lo que sucedió anoche, ya que se evidenció que quizás podrían ser más que amigos.

"Dijimos que estábamos charlando de la vida. Ni en pedo voy a decir que nos acostamos. Ni en pedo", dijo Paloma sobre cómo continuaría la relación luego de lo que sucedió debajo de las sábanas. "Él está atrás de Rosi y ella no le da ni pelota", concluyó.