"Me da pena porque...": Tinelli habló sobre Tini y reveló el llamado que la cantante hizo antes de sacar su tema

Tini Stoessel lanzó su nuevo álbum, "Un mechón de pelo", y esta vez decidió hacer de este disco una historia sobre su vida privada. La cantante habló sobre su infancia, de sus comienzos protagonizando Violetta, mencionó entre líneas su romance con Rodrigo de Paul, sus conflictos con Camila Homs y revivió una llama que parecía haberse apagado: la guerra de Alejandro Stoessel vs Marcelo Tinelli.

Tini lanzó "Un mechón de pelo".

Fue en la canción "Ángel" que Tini aprovechó para cantar y escribir a modo de cuento, uno de los momentos más fuertes que le tocó atravesar. Su papá se encontró en la Justicia con el conductor del Bailando. Un juicio los cruzó y la relación que parecía ser de hermandad, terminó con distancia, alejamiento, reclamos y mucho dolor por parte de la cantante que tenía tan sólo 11 años en el momento de los hechos.

"2008; diciembre. Fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿Cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos, y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes. Le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan del puente", dice una de las primeras estrofas de la canción.

En la misma, se refleja el apodo puesto a Tinelli como "Judas" y hace mención a lo que los separó: una "traición". Después, continuó: "Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel. La mentira la oyó todo el mundo. La verdad nunca la escuchó nadie" y para dar el golpe final, concluyó: "Ni siquiera me querían contratar por ser hija de él, pero la justicia divina existe, si superan las veces que me llamaron para abrir su show".

Tini lanzó su álbum nuevo. "Un mechón de pelo".

En aquellas particulares palabras, Tini quiso hacer mención a que en el año 2008 su papá era director artístico de Ideas del Sur y Tinelli le realizó una disputa legal por la propiedad intelectual de la tira televisiva "Patito Feo". En 2015, la Justicia falló a favor del conductor de América TV y a raíz de eso, Stoessel debió irse a trabajar a Paraguay para estar por un determinado tiempo lejos del país de origen.

Sin embargo, a pesar de que con esta canción la Triple T dejó demostrado su enojo con el conductor y hasta agregó que más allá de todo, el mismo quiso contratarla en varias ocasiones para las aperturas del Bailando por un Sueño, hay una realidad detrás de toda la escena y es que la ex novia de Sebastián Yatra mantiene una relación muy cercana con Micaela y con Candelaria Tinelli.

La amistad de la cantante con las hijas del conductor traspasa todo tipo de pelea y polémica y esto lo dejó más que claro no sólo en la canción, sino luego el mismísimo Tinelli que, en diálogo con LAM rompió el silencio sobre cómo recibió el single y hasta reconoció que "entiende" el dolor de Tini, pero que hoy en día está todo más que bien con el progenitor de ella.

"Yo a Tini la admiro como cantante y profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado y mis hijas la aman. Hasta ya sabían del tema que iba a sacar. Tini habló con las dos más grandes. Me dijeron: 'Por favor, papá ya está. Ella necesita hacer esto, es un proceso que ella vivió'. Yo no me voy a hacer cargo de algo que lo vivió de esa manera y está bien, es totalmente entendible y lo lamento", comenzó diciendo.

Marcelo Tinelli de vacaciones junto a sus tres hijas.

En cuanto a lo que dice la canción, manifestó: "Yo no me voy a hacer cargo. Ella lo vivió de esa manera y lo lamento. Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista. Le deseo lo mejor y a mí eso no me puede enojar. Al contrario. Con todo lo que ha pasado, lo que quiero es que le vaya bien. Es una artista argentina que estamos orgullosos de verla en cualquier lugar del mundo. Siempre le deseo lo mejor. Es muy amiga de mis hijas y no podría estar mal con ella".

En esa misma línea, agregó: "Yo siempre digo que uno no se tiene que tomar las cosas personalmente. Entonces, cuando a uno le dicen algo tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en esa persona que en uno también. No es que uno haga un trabajo psicológico. Es la verdad. Es lo que me pasa".

En relación a lo que las une a Tini con sus hijas y a la vez lo que lo diferencia a él, lanzó: "Si ella tuvo esa necesidad de decirlo, sabrá por qué. Yo no puedo dejar de reconocerle el talento que tiene como artista. Y sé todos los problemas que ha pasado porque me los han contado mis hijas que son amigas. Van a comer con ella en España, van a los recitales, al camarín. De mi parte está todo más que bien, lo que no quiere decir que del otro lado puede llegar a haber afectado algunas cosas".

Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli cuando trabajan juntos es Ideas del Sur.

Intentando tener un punto de compasión por lo demostrado por Tini, entendiendo que la cantante tenía tan sólo 11 años cuando sintió todo ese dolor por dentro, describió: "Para personas que son tan capaces como Tini, tampoco hay que decir 'ahora lo venís a decir'. Sí, le salió. Pero, no dejó para el resto una punta de polémica para el final. "Hace bien que te la piquen y por ahí uno no piensa de la misma manera".

Por último, mencionó sobre su relación actual con Alejandro, dejando en claro que con el correr del tiempo pudieron limar sus asperezas. "Mi relación con Alejandro, de mi parte, está bien y ojalá de su parte sea lo mismo. Con Alejandro nos hemos visto, nos hemos dado un abrazo. Hemos hablado por teléfono, justamente por cosas del programa y yo he hablado perfectamente con él. A Tini la conozco de chiquita, venía a mi programa con Mariana".

Y concluyó: "Con Alejandro está todo más que bien. Guardo un gran cariño por él. Creo que él no lo sabe, pero en el momento en el que estuvo internado en la Trinidad, fui uno de los que más llamé. Llamé al director y a la directora para saber cómo estaba de salud. Más allá de lo que haya pasado judicialmente y cómo lo puede haber vivido cada familia. De mi parte está todo bien".