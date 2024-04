Horacio Cabak, ¡afuera!: destapan los verdaderos motivos por los que no sigue en "La Jaula de la Moda"

En los últimos días se dio a conocer una noticia vinculada a Horacio Cabak con respecto a su conducción del programa "La jaula de la moda" y junto a ello, un sinfín de malos entendidos que hasta el momento no están del todo aclarados.

Lo cierto es que el periodista no estará presente en la nueva temporada y a pesar de que fuentes cercanas a Artear confirmaron que se debe a que ahora es una de las caras principales de otro canal, fue él mismo quien lo desmintió en su cuenta oficial de Twitter, ahora X.

Horacio Cabak no continuará como conductor de "La Jaula de la Moda"

En mayo comenzará la nueva temporada del programa de moda a través de la pantalla de Ciudad Magazine y después de 14 años de contar con su presencia, por primera vez no estará Cabak como conductor. Sin embargo, a pesar de que la noticia se dio a conocer a través de Intrusos, el propio periodista reconoció en sus redes sociales que jamás se comunicó con la producción y que se enteró de su baja como cualquiera, viendo la televisión.

De esa manera fue que también lo demostró en su cuenta X cuando capturó el momento en que el programa conducido por Florencia de la V indicaba "el inesperado final de Horacio Cabak en 'La Jaula'". Ante eso, posteó la imagen y escribió: "Me acabo de enterar viendo Intrusos. ¡Gracias 'La Jaula de la Moda'".

Horacio Cabak confirmó que se enteró a través de la televisión que no formaría más parte del programa

El que estaba a cargo de brindar la información era Fabián Medina Flores, que contó a partir de la edición que comenzará en breves, el periodista no estará más al mando por debidas razones personales y también del canal, quienes decidieron no renovarle su contrato que había finalizado en diciembre del año anterior.

De igual manera, cuando Cabak fue contactado para consultar sobre su "renuncia" o más bien su "despido" éste mismo negó todas las versiones que circulan en los medios, dando a entender que él no tiene nada que ver con la decisión de no formar parte del programa. "Yo no tengo limitaciones por parte de La Nación+ y no tenía contrato de exclusividad en La Jaula. Es decisión 100% del canal. Tendrán que explicarlo ellos, yo no renuncié. Arreglé con La Nación la libertad de hacer La Jaula de la Moda".

Los felices días de Cabak en La Jaula de la Moda

💣Bombita. Cabak insistió con el tema a través de sus redes sociales desde donde destila todo tipo de opinión: peleas con usuarios conocidos y desconocidos, insultos hacia quienes piensan distinto a él, halagos hacia Javier Milei y su gobierno, entre otras tantas.

Siguiendo con esa línea, escribió y dio a entender que finalmente lo despidieron del canal: "En febrero me 'renunciaron'. En marzo me 'renunciaron' de nuevo. En abril me terminaron de 'renunciar'. Yo no renuncio. Nunca". Seguido a eso, le respondió a un tweet de la periodista Laura Ubfal quien confirmaba que Cabak efectivamente había renunciado al programa de moda.

Horacio Cabak afirmó en sus redes sociales que "no renunció" al programa de Moda.

En la misma línea y todo uno atrás del otro, le respondió a una página de noticias del espectáculo que había confirmado que Coco Fernández, director general de Ciudad Magazine le bajó el pulgar a Cabak tras pedir un aumento de sueldo. "No le renovaron el contrato", había asegurado. "No me enteré de mi propia renuncia. Mentira. Nunca llegamos a hablar del contrato de este año".

Pero ahora, fue el periodista Juan Etchegoyen de Mitre quien contó la nueva versión con fuentes cercanas a Artear sobre lo sucedido y dando a entender que no se trató de un despido, sino más bien que Cabak rompió con la "exclusividad" que él mismo negó, además de que su contrato finalizó en diciembre y tras ser la cara visible de otro canal, no podía representar otra señal a la par.

Horacio Cabak.

"El Trece y sus respectivas señales tienen la condición de la exclusividad y Cabak rompió eso cuando aceptó la propuesta del canal de noticias. Eso no le gustó a las autoridades y mucho menos esta actitud que ha adoptado de que lo han echado, están muy enojados con él por sus declaraciones", indicó.

Y amplió: "Recién ahora se confirma que Horacio no será de la partida porque empezaron a armar el programa con fecha de debut para mayo y necesitaban que él tenga exclusividad, así que no podía hacer las dos cosas. Desde el Trece no iban a permitir que el conductor siga al frente de la conducción del ciclo porque forma parte de otro canal que es LN+".

Por último, leyó la confirmación exclusiva de una fuente del canal confirmando lo sucedido: "Históricamente nunca nadie pudo trabajar para Artear y en otra señal y esta no será la excepción me decían. 'Él dice que lo echaron pero nosotros queríamos que siga, él sabía perfectamente que aceptando una propuesta de otro lado no iba a continuar en el canal' me dice textual una autoridad de Artear".