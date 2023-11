"Me dejaste con la deuda en Hacienda": Shakira admitió el fraude y deberá pagar una suma millonaria

"Me dejaste de vecina a la suegra ,con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" cantó Shakira a finales del año pasado cuando sacó su Bizarrap Music Session Vol. 53, cuya canción se convirtió en un himno rápidamente para las mujeres por los "beefs" a su ex pareja, Gerard Piqué, pero que escondía un pequeño guiño a los problemas que tiene la cantante con el Gobierno de España, donde la acusó de evasión de unos 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.

Finalmente, en una audiencia realizada en Barcelona, la compositora colombiana reconoció que defraudó a Hacienda entre esos años y aceptó pagar la multa, que suma unos 7,8 millones de euros para evitar los tres años de cárcel que le había impuesto la Justicia.

En el sexto encuentro ante la Audiencia, Shakira ratificó el acuerdo que su defensa alcanzó con la fiscalía, luego de que la Agencia Tributaria y la Generalitat pidieran inicialmente ocho años de prisión. Sin embargo, al reconocer los hechos que se le imputan, aceptó una condena de tres años y una sanción económica que supera los 7 millones de euros, y para evitar ir a la cárcel, abonará también una multa por 432 mil euros.

Luego del acuerdo con Hacienda y la Audiencia provincial de Barcelona, Shakira explicó a través de un comunicado como fueron los hechos a través de sus abogados y expresó: "Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión", explicó y luego prosiguió: "Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", manifestó la autora de "Monotonía".

En este mismo sentido, Shakira indicó que no tiene sentido seguir luchando contra la Justicia Española si eso le roba años de vida para cuidar de sus hijos y descuidando su carrera profesional: "Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?", resaltó la colombiana.

Shakira saliendo de la audiencia en Barcelona

"Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra", dijo aludiendo a que ella ya había pagado alrededor de 14 millones de Euros en Hacienda para saldar su deuda.

"Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal", concluyó Shakira, quien se dispondrá a pagar lo pactado con su holgado patrimonio.