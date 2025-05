Habló la paciente con ELA que estafó Diego Moranzoni: "Todavía no puedo creer lo que hizo"

En un país donde las colectas a través de redes sociales son moneda corriente, el periodista Diego Moranzoni fue denunciado por estafa por la vidente Griselda Franco, y como consecuencia perdió su trabajo. Aunque el ex conductor de Crónica salió a desmentir las acusaciones, la denunciante se mostró firme y reveló que el canal le exigió al comunicador la devolución del dinero recaudado.

"Es una operación en mi contra", se defendió Moranzoni. Sin embargo, la denunciante respondió en diálogo con el programa A la Tarde: "Mis pruebas las tengo y las presenté donde corresponde. En ningún momento nadie me dio dinero ".

Diego Moranzoni fue denunciado por estafa por la vidente Griselda Franco

En un nuevo móvil con LAM, la mujer contó que padece ELA y necesita un medicamento costoso llamado Riluzol. Según relató, Moranzoni se mostró interesado en ayudarla, pero en realidad habría utilizado la causa para su propio beneficio económico.

Mientras el periodista aseguró haberla conocido hace algunos años, Griselda aclaró que lo conoció en febrero, cuando él investigaba un tema en el que ella participaba como vidente. "Cuando terminó el programa, se juntó un millón doscientos mil pesos . Esa colecta era para evitar que mis cuerdas vocales se atrofien", explicó.

El navegador no soporta este contenido.

"Terminó el programa, Diego se fue a su camarín con mi celular y faltaban 250 mil pesos. Cuando quise saber por qué faltaba esa plata, no dio muchas explicaciones, como si se hubiera equivocado en una transacción", detalló Franco.

Tras detectar la falta de dinero, inició una investigación por su cuenta y descubrió que los fondos no fueron a parar a una cuenta de Moranzoni, sino a otra persona. El canal tomó cartas en el asunto: "La gente de Crónica lo obligó a devolverme el dinero. Me devolvió 230 mil pesos, o sea que aún faltan 20 mil", aseguró. Además, aclaró que no realizó una denuncia formal: "Si no inicié acciones legales es porque todavía no puedo creer lo que hizo".

El navegador no soporta este contenido.

Por su parte, Yanina Latorre se metió en la polémica y aportó información alarmante: "Me están diciendo que son más de 250 mil pesos, que no es la primera vez y que hay varios involucrados". Luego agregó: "Hay un productor de él que estaría involucrado, y todos los que trabajan en su streaming estarían flojos de papeles".

"Hubo varias transferencias de personas solidarias. Todo eso ya se comentaba en el canal. Crónica sospechaba que los productores estaban prendidos a esta modalidad", añadió Latorre. "Me dijeron que dos productores que cobrarían sueldos bajos ya viajaron dos veces al Caribe. Ellos manejaban la cuenta a la que la gente transfería el dinero".